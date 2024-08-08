"Так, хлопці загинули": у міноборони Росії вперше визнали загибель своїх військових на Курщині

Два дні тому російські пабліки повідомили про прорив кордону у Курській області та захід ЗСУ у кілька населених пунктів. У Міноборони країни-агресорки вперше визнали наслідки.

Заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони та командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов підтвердив загибель російських військових під час боїв у Курській області. Його заяву поширили росЗМІ.

Дивіться також Leopard 2 можуть з'явитися у Курській області: у Німеччині видали потужну заяву

"Нічого надприроднього"

Так, Алаудінов підкреслив, що, мовляв "нічого надприродного не сталося".

Так, хлопці загинули, є така справа. Декілька населених пунктів, противник туди зайшов,

– підсумував посадовець.

Також Алаудінов визнав, що українські військові "добре заглибилися всередину російської території". За його оцінками, станом на 7 серпня вони зайшли вглиб на 10 кілометрів.

Військовик зазначив, що ЗСУ нібито вдалося взяти населені пункти, оскільки там, начебто, не було російських сил, засобів та ресурсів.

Нагадаємо, що Путін назвав інцидент у Курській області "масштабною провокацією київського режиму". Також очільник Кремля наказав координувати роботу з надання допомоги мешканцям регіону. Втім, вочевидь, російського диктатора не послухалися. Оскільки місцеві жителі скаржаться на брак евакуації.