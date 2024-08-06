Прорив у Курській області: ЗМІ дізналися, чи причетний РДК

Російська влада повідомила про спробу прориву у Курській області. Тож ЗМІ дізналися деякі деталі подій, що зараз відбуваються на кордоні з Росією.

Вдалося з'ясувати, що до "прориву" в Курській області Росії точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу. Про це повідомило джерело NV у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Чи причетний РДК до прориву у Курській області

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Росії Олексій Смірнов написав у соцмережі, що українські війська вранці 6 серпня намагалися зайти на територію регіону, але російські прикордонники цього не допустили.

Сьогодні з Суджанського та Кореневського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил Росії не допустили прориву кордону,

– писав він.

Подібний "прорив" у Курській області відмовилися коментувати в українській воєнній розвідці. Втім, за даними джерел ЗМІ у ГУР МО, у цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ.

До слова, пропагандисти пишуть, що українські військові мають намір "збільшити тиск" на цьому напрямку. Інші пропагандистські ЗМІ та воєнкори теж пишуть, що українські війська, імовірно, проникли в Курську область Росії, і зараз на кордоні тривають бойові дії.