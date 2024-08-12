"Прорив" у Курській області: Жорін назвав важливий плюс для України

Одна із важливих переваг – це поповнення обмінного фонду. Про це розповів заступник командира 3-ї ОШБр майор Максим Жорін.

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Є дві причини, чому обміни проходять рідко та важко

У полон потрапили уже десятки російських солдатів, офіцерів і навіть кадирівців. За словами Жоріна, особливо цінними є останні.

Військовий назвав дві причини, чому обміни зараз відбуваються вкрай рідко і важко: через недостатню кількість полонених росіян та через те, що Росії байдуже на своїх громадян – її цікавлять лише окремі категорії.

І навіть строковиків Росії, по ходу, доведеться міняти, тому що занадто гучна історія вийшла – вдати, що їх там не було, вже не вдасться,

– написав Жорін.

До слова, 11 серпня стало відомо, що рейдовим групам вдалось захопити в глибокому тилу Росії кадирівців.

Вони розповіли, що намагалися втекти, тому що їхній ватажок Кадиров наказав ніколи не здаватися в полон. Втім, зрештою кадирівці вирішили не чинити опір та здатися без бою.