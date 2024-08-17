Була подана правильна легенда, – військовий пояснив, як Росія проґавила операцію на Курщині

Українські військові зараз контролюють десятки населених пунктів Курської області, взяли в полон сотні російських військових і продовжують просуватися. Щоб досягти такого ефекту, ворогу подали правильну легенду.

В ефірі телемарафону військовий розповів, як Росія проґавила операцію на території Курської області. Він додав, що на руку ЗСУ зіграла й самовпевненість ворога, передає 24 Канал.

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Як Росія не помітила підготовки операції

Так, за словами військово, успіху операції сприяли кілька факторів. По-перше, все організовували в умовах максимальної секретності. По-друге – правильна легенда для ворога.

Він пояснив, що для противника була створена правильна ситуація в інформаційному полі. Ба більше, навіть для українських військових підготовка операції на Курщині була несподіванкою.

Окрім того, росіяни проґавили операцію й через свою самовпевненість.

Вони думали, що ми не можемо собі такого дозволити. Але просування військ для ЗСУ – це стандартна процедура,

– додав військовий.

Варто наголосити, що Сили оборони не лише успішно просуваються вглиб Курської області, а й завдають ворогу відчутних втрат. Так, Повітряні сили підтвердили, що 16 серпня успішно знищили міст біля селища Глушкове Курської області.

Командувач Микола Олещук також показав відео знищення переправи. На опублікованих кадрах видно, що внаслідок удару секція мосту впала у воду. Тепер близько 30 населених пунктів Глушковського району відрізані від російських військових, а кремлівські пропагандисти заявляють, що близько 700 окупантів опинилися в оточенні.