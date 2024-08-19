Наступ України на Росію може змінити хід війни, – американський сенатор

Операція ЗСУ в Курській області триває вже майже 2 тижні. Сенатор-демократ від Аризони Марк Келлі вважає, що дії української армію на території Росії можуть змінити те, як розгортається війна в Україні.

Він також підкреслив важливість продовження військової підтримки з боку США. На його думку, наступ вже показав росіянам, що їхній лідер Владімір Путін не є нездоланним.

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Як сенатор прокоментував операцію в Курську

130 000 росіян були змушені залишити свої домівки, і на даному етапі цього конфлікту, я думаю, українці зробили щось непередбачуване, що може справді змінити хід конфлікту,

– заявив Келлі виступаючи в ефірі CBS.

У виданні нагадали, що під час початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року існували побоювання, що поширення війни на територію Росії може призвести до регіонального або глобального конфлікту. Однак війна більшою мірою застопорилася, поки українські війська не проникли в Курську область.

Ведуча також запитала сенатора про те, чи вважає він прийнятним використання американської зброї на російській території.

"Це моя позиція. Українці стали жертвами незаконної агресії з боку Володимира Путіна, який навмисно вбиває мирних жителів. Це незаконне вторгнення, і я думаю, що українці не планують утримувати російську територію надовго, але це серйозно послабило позиції Путіна", – відповів сенатор.

Келлі підкреслив, що США повинні продовжувати надавати Україні військову допомогу.

На його думку, український наступ показав росіянам, що Володимир Путін не є нездоланним захисником, за якого він себе видавав.

"Він завжди намагався охарактеризувати себе як людину, яка збирається захищати Росію. Я думаю, що його громадяни бачать результати того, що він зробив в Україні, що тепер вони дещо піддаються ризику", – зауважив Келлі.