Кулеба проінформував ЄС про деталі операції України в Курській області

Дмитро Кулеба 13 серпня провів телефонну розмову із високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем. Однією з тем розмови була ситуація у Курській області Росії.

Міністр закордонних справ України розповів про операції Збройних сил у цьому російському регіоні. Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

До теми Росія може готувати на Курщині провокацію з жертвами серед цивільних, – РНБО

Що Кулеба розповів Боррелю про ситуацію у Курській області

Глава українського МЗС наголосив, що під час телефонної розмови він разом з Жозепом Боррелем зосередилися на кроках, направлених на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь.

Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області,

– підкреслив Дмитро Кулеба.

Інших деталей розмови з головним європейським дипломатом Міністр закордонних справ не надав.

До слова, Володимир Зеленський ввечері 13 серпня розповів, що, за доповіддю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Україна наразі контролює 74 населені пункти в цьому російському регіоні. За словами президента України, там проводять перевірки та стабілізаційні заходи, а також продовжується розроблення гуманітарних рішень для цих територій.

Окрім того, Зеленський подякував нашим хлопцям та дівчатам за службу, а також відзначив активне поповнення нашого обмінного фонду, щоб змогти обміняти окупантів на наших військових.