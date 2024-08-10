США підтримують зв'язок з українськими колегами, – Кірбі про "прорив" в Курській області

США продовжують підтримувати зв’язок з українською стороною на фоні останніх подій у Курській області Росії. Втім, Вашингтон поки що не готовий давати офіційних коментарів з цього приводу.

Наразі в США очікують на більш детальну інформацію щодо подій у Курській області. Також радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Україна дотримується обмежень, вставлених щодо використання зброї.

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Як у США коментують "прорив" в Курській області

Кірбі заявив журналістам, що США наразі утримуються від коментарів щодо ситуації в Курській області.

Я думаю, що залишу тут місце, аби дозволити Україні так чи інакше говорити про свої воєнні операції. Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія,

– зазначив Кірбі.

Водночас, Кірбі пояснив, що США наразі не можуть коментувати ситуацію в Курській області, оскільки чекають на більш детальну інформацію про події на території російського регіону.

Він також запевнив, що українська армія дотримується обмежень, встановлених США щодо використання американської зброї для ударів по російській території.

"Вони використовують її в зоні, де ми раніше казали, що вони можуть використовувати зброю США для транскордонних ударів. Кінцева мета тут – допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна", – додав Кірбі.

До слова, з прикордонних населених пунктів Курщини евакуювали 76 тисяч жителів. Кожному з них Владімір Путін пообіцяв виплатити по 10 тисяч рублів.