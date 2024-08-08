"Не буде на умовах Путіна": в ОП відповіли, що змусить Росію сісти за стіл переговорів

Подейкують, що Курський "прорив" – це спроба України змінити ситуацію на полі бою перед переговорами, щоб здобути кращі позиції. Адже умови, на яких Росія була готова говорити з Україною, виглядали, як повна капітуляція України.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк відреагував на подібні чутки, зауваживши, що у війні кожен крок, якщо він приносить позитивний дивіденд – це покращує позицію чи на полі бою, чи в межах дипломатичного тиску, чи в переговорному процесі.

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Що покращить переговорну позицію України

На думку радника голови ОПУ, щоб змусити Росію сидіти за столом переговорів, треба завдати тактичні поразки в економіці, на полі бою і в дипломатії.

До того ж він зауважив, що навряд чи за цим столом буде сидіти Владімір Путін.

Скажу з іронією, якщо ви візьмете під тотальний контроль, наприклад, 4 області Росії, то тоді переговори будуть виглядати зовсім інакше,

– мовив Подоляк.

Водночас два місяці тому Путін висунув 3 ключові умови до початку переговорного процесу:

залишити за Росією юридично всі території, які вона окупувала, включно з тими, які не захопила, але прописала юридично в складі своєї федерації;

зняти з Росії санкції;

Україна має позбутися права на суб'єктність, не може вступати в НАТО, ЄС й інші спільноти.

Для більш вдалої переговорної позиції Україні потрібна обіцяна від партнерів зброя. Тому Київ вимагає, щоб все ж таки, коли підписані домовленості про передачу певних видів зброї та кількості, ще треба підписувати до кожного такого договору конкретний календарний план постачання.

"Якщо нам підписали й розраховують, що за місяць у нас буде певний обсяг зброї, і за цей час Росія точно не встигне вкластися в фортифікації, в мінування, але зброя надходить через 8 місяців. Різниця між 1 місяцем і 8 суттєва", – додав радник голови ОПУ.