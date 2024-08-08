Путіну не повідомили про можливе вторгнення в Курськ, хоча розвідка знала про це, – Bloomberg

Розвідка країни-агресорки попереджала начальника генерального штабу збройних сил Росії Валєрія Герасимова про можливий прорив кордону у Курській області ще за два тижні до початку боїв. Однак російський генерал та інші військові посадовці відкинули цю інформацію.

Журналісти Bloomberg з посиланням на особу близьку до Кремля, зазначили, що російському диктатору Владіміру Путіну також не надали жодної попереджувальної інформації про можливі бойові дії у Курській області.

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Путіну не казали інформацію про можливий прорив в Курську

У виданні мовиться, що начальник російської армії Валєрій Герасимов стикається з дедалі більшою критикою після того, як було здійснено найбільше вторгнення на територію Росії за останні десятиліття. За словами особи близької до Кремля, оборонні сили всередині Росії були застигнуті зненацька і не чинили початкового опору наступу.

Ще один співрозмовник, який побажав залишитися анонімним зазначив, що хоча Герасимова навряд чи вдасться усунути найближчим часом, терпіння в Кремлі щодо його методу ведення війни в Україні закінчується.

Путін також викликав Герасимова та інших високопосадовців оборони та безпеки на зустріч у середу, щоб поінформувати його про зусилля з відбиття вторгнення.

Росія оголосила надзвичайний стан у Курській області, оскільки вона третій день бореться з вторгненням. За словами Герасимова, туди увійшло щонайменше "1 000 військових за підтримки танків і бронетехніки". Генерал сказав Путіну під час телевізійної зустрічі, що Росія розгорнула війська та артилерію, а також здійснює авіаудари, щоб спробувати зупинити наступ,

– мовиться у матеріалі.

Журналісти написали, що Герасимов спостерігав за повномасштабним вторгненням Путіна в Україну у 2022 році, яке мало тривати кілька днів і зараз триває вже третій рік із величезними втратами росіян. А прорив під Курськ стався в той момент, коли бої на лінії фронту на Сході та Півдні України здебільшого зайшли в глухий кут, хоча російські війська останнім часом і мали там певні незначні просування.

Бої відбулися поблизу ключового пункту забору природного газу поблизу міста Суджа. Газові потоки через Україну в Європу тривають, навіть якщо вони залишаються на найнижчому рівні за цей рік, йдеться в заяві російського експортера газу ПАТ "Газпром".

Кілька російських "військових блогерів", які стежать за конфліктом, повідомили про просування углиб Росії та критикували командування оборони Москви за нездатність належним чином підготуватися до подібних дій.

Герасимова на всю критикують російські "військкори"

Журналісти опозиційного російського видання "Агентство.Новости" розповіли, що близький до міноборони Росії телеграм-канал "Рибар" написав, що військове командування не звертало уваги на доповіді з місць про удар у Курській області, що готувався.

"Рибар" також писав, що тактичний напрямок "Курськ" очолює замкомандувача Ленінградським військовим округом Еседулла Абачов. Канал не називає, хто конкретно проігнорував повідомлення про майбутній рейд. Проте відомо, що із січня 2023 року угрупуванням російських військ в Україні командує Герасимов.

Інформація "Рибаря" збігається з даними, які вранці публікував "ВЧК-ОГПУ". За інформацією каналу, два тижні тому Абачов доповів Герасимову, що може бути вторгнення до Курської області. На це, як пише канал, Герасимов відповів закликом "не розганяти паніку" і "не вестись на дезінформацію противника". Також, за даними каналу, незадовго до "прориву" кордону" російський генштаб забрав із Курської області частину сил та коштів.