"Несподіваний напад" та "удар у відповідь": як західні ЗМІ реагують на події у Курській області

У Курській області Росії уже другий день нібито триває прорив кордону, а також бої з втратою населених пунктів російською армією. Ці події привернули неабияку увагу західної преси, журналістів та оглядачів.

Так, у західних медіа починають з'являтися припущення, що може означати та для чого проводитися рейд у Курську область Росії. Що пишуть провідні світові ЗМІ про події у російському регіоні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що пише західна преса про події у Курській області

Журналісти Reuters підкреслили, що російські заяви про "інтенсивні бої" проти українських сил, що прорвалися в Курську область Росії, можуть свідчити про одне з найбільших подібних проникнень на територію Росії від початку повномасштабної війни проти України з лютого 2022 року.

Україна завдала удару у відповідь 6 серпня. Бої тривали протягом ночі середи, 7 серпня, у той час, як українські сили просунулися на північний захід від прикордонного міста Суджа за 530 кілометрів на південний захід від Москви,

– пише агентство.

Reuters також пише, що Суджа є останнім чинним пунктом перевалки російського газу, що експортується до Європи через Україну. Газовимірювальна станція "Суджа" забезпечує потік газу трьома трубопроводами: Єлець – Кременчук – Кривий Ріг, "Прогрес" та Уренгой – Помари – Ужгород, із загальною технічною транзитною потужністю 244 мільйони кубометрів на добу. Слід зазначити, що російська Курська атомна електростанція розташована всього за 60 кілометрів на північний схід від Суджі.

Агентство підкреслює, що конфлікт навколо Суджі відбувається на критичному етапі війни, коли Україна стикається зі складною ситуацією на фронті.

У The Guardian зазначають, що повідомлення з Курської області, а також інформація з соціальних мереж свідчать, що нещодавній "наступ українських військ був значним, хоча його стійкість залишається невизначеною".

Видання також підкреслює розбіжність між оцінками російського військового командування щодо зіткнень, які тривають, і первинними заявами міністерства оборони Росії, яке стверджувало, що атака була успішно відбита.

"Метою атаки могла бути спроба України, чиї оборонні лінії розтягнені, відтягнути деякі російські сили для кращого захисту ділянки фронту, яка була здебільшого неактивною з весни 2022 року, а також підняти моральний дух в Україні", – пишуть журналісти.

Однак у виданні зазначили, критики такої тактики в Україні стверджують, що подібні напади не мають довгострокової військової мети.

У своєму матеріалі Financial Times підкреслює, що влітку російські війська досягли "швидких і значних територіальних успіхів" в Україні. Журналісти відзначили, що несподіваний наступ українських військ у прикордонній Курській області, свідчить про те, що Київ, можливо, намагається змінити динаміку конфлікту з Москвою.

Але цей крок, який не був офіційно визнаний українськими лідерами, також викликав критику з боку аналітиків, які поставили під сумнів доцільність розгортання й без того перевантажених сил ЗСУ на російській землі,

– пише видання.

Журналісти The Washington Post підкреслюють, що якщо дані про масштаб рейду у Курській області підтвердяться, то він може залучити російські резерви в цей район, "послабивши наступальні операції Москви в кількох частинах Донецької області України".

Водночас це, на думку видання, може призвести до того, що й без того розтягненим українським військам тепер доведеться ще більше розширити лінію оборони, яка вже складає понад 1 000 кілометрів.

"Кордон Курської області з Україною має довжину 245 кілометрів, що дає змогу диверсійним групам розпочати стрімкі вторгнення та захопити частину території до того, як Росія розгорне підкріплення", – пише WP.

The New York Times пише, що Україна здійснила раптовий наземний напад на Росію за допомогою військ і бронетехніки, що може стати "одним із найбільших українських вторгнень на російську землю за понад два роки війни".

Журналісти NBC News наголосили, що очевидний напад на Курську область на півдні Росії порушив питання про захист Кремля та про цілі Києва у вирішальний момент війни.

Можливо, Київ намагається відвернути увагу Москви, змушуючи її знову перекинути війська до кордону. Україна також може просто потребувати "хороших новин" для внутрішньої аудиторії або прагне повернути собі заголовки на Заході,

– пишуть у виданні.

А у Newsweek наголосили, що прикордонні області Росії, включаючи Курську, Бєлгородську та Брянську, які виходять на північний схід України, регулярно відчувають наслідки повномасштабного вторгнення Москви. Там також зазначили, що спроби росіян відбити "український рейд" провалилися.