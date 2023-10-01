На Прикарпатті стався прорив нафтопроводу: все, що відомо про інцидент

У селі Стримба Івано-Франківської області 30 вересня стався прорив на нафтопроводі. Внаслідок цього спалахнула пожежа, а також отримали поранення цивільні люди.

Наразі пожежу поблизу нафтопроводу вдалося ліквідувати рятувальникам. Усе, що відомо про інцидент на нафтопроводі на Прикарпатті – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як сталася пожежа на нафтопроводі

Речниця ДСНС Прикарпаття Христина Перцович у коментарі 24 Каналу повідомила, що сталося загоряння нафтопродуктів унаслідок прориву на нафтопроводі. Раніше місцеві ЗМІ писали, що в селі Стримба вибухнув газопровід.

Зрештою у ДСНС розповіли, що о 17 годині поблизу села Стримба Надвірнянського району стався прорив нафтопроводу діаметром 150 міліметрів із подальшим розлиттям нафтопродуктів уздовж потічка на площі 100 квадратних метрів.

Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники,

– зазначили у ДСНС.

Крім цього, вогонь також перекинувся на будинки, що перебували поруч із місцем події. Очевидці також розповідали, що в небі бачили чорний стовп густого диму.

Пожежа на нафтопроводі в селі Стримба: дивіться відео

Зрештою у ДСНС повідомили, що о 17:54 ліквідовано пожежу через розлиті нафтопродукти на площі 100 квадратних метрів та допоміжної споруди на площі 20 квадратних метрів. На місці події залучалися 18 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

ДСНС гасять пожежу після прориву нафтопроводу на Прикарпатті / Фото ДСНС

Зрештою у ДСНС зазначили, що станом на 19:30 поблизу села Стримба Надвірнянського району в місцевому потічку, на місці розливу нафтопродуктів, здійснюється обробка залишків нафтопродуктів сорбентом. Для цього залучено 25 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС.

Як ліквідовували пожежу у селі Стримба / Відео ДСНС

Варто зазначити, що значна кількість нафти розлилася у річку Стримба, що може мати негативні екологічні наслідки для регіону. Однак рятувальники роблять усе, щоб цього не допустити та зберегти природу чистою.

Що відомо про постраждалих

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що станом на 19:43 відомо про 9 постраждалих людей.

Двоє дітей і троє дорослих, за попередньою інформацією, у критичному стані, з численними опіками тіла (понад 70 відсотків). Їх доправлено до лікувальних закладів району та надається вся необхідна допомога,

– сказала вона.

Вона також зазначила, що 4 іншим людям надали всю необхідну допомогу на місці. За її словами, причини трагедії – встановлюються.

До цього, у МВС України розповідали, що станом на 18:46 внаслідок прориву нафтопроводу постраждали 6 осіб, з них 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні. У міністерстві також наголосили, що всі засувки на нафтопроводі перекриті.

Міський голова міста Надвірна в Івано-Франківській області Зіновій Андрійович зазначив, що в селі Стримба вже впродовж години працюють рятувальні служби. Також стало відомо про постраждалих внаслідок інциденту.

"Зараз у Надвірнянській центральній районній лікарні перебувають 5 людей з опіками різного ступень. Двоє діток і троє дорослих", – наголосив він.

Нафтопродукти забруднили річку

Наступного дня після прориву нафтопроводу головний лікар Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тарас Мельник повідомив, що стан постраждалих дітей – вкрай важкий. У хлопчиків віком 8 та 11 років – 80 та 85% опіків тіла.

В лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР вже дослідили пробу води з річки Стримба на вміст нафтопродуктів.

Показники перевищують норму для водойм, які мають задовольняти питні та побутово-господарські потреби, у 25 разів. Концентрація нафтопродуктів у пробі води становить 7,7 міліграма на дециметр кубічний.

Це у 154 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм,

– мовиться в повідомленні.

Моніторинг водних об'єктів, які перебувають у зоні кризової ситуації, продовжать до того моменту, поки показники не стануть нормальними.

Попередньо, ніхто не втручався

Голова Надвірнянської громади Зиновій Андрійович 1 жовтня заявив, що ситуація локалізована, хімреагенти та сорбенти допомогли забрати ту нафту, яка увібралася в ґрунт і воду. За декілька днів вода вже має бути придатна до використання.

Міський голова приїхав на місце займання через 10 хвилин після його початку. Ймовірно, причиною витоку нафтопродуктів стала недбалість – балансоутримувач міг не проконтролювати належним чином нафтопровід під час обходу, тож сталася розгерметизація. Точну причину інциденту визначать експерти та правоохоронці. Наразі відомо, що якогось стороннього втручання не було.

Приватні домоволодіння майже не постраждали. Вогняна хвиля зруйнувала в першу чергу зелені насадження, вона йшла руслом річки Стримба. Збитків небагато, головне – подбати про життя хворих,

– повідомив голова Надвірнянської громади.

Відновлення пошкоджених приватних домоволодінь і господарських споруд мер обіцяє взяти на контроль.