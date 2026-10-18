В аеропорту Лейпцига авто прорвало огорожу біля злітної смуги

У німецькому аеропорту Лейпциг-Галле камера спостереження не зафіксувала момент пошкодження огорожі, оскільки була вимкнена. Поліція припускає, що ввечері 17 жовтня невідомий автомобіль міг протаранити паркан, однак ні машини, ні сторонніх осіб на території не знайшли.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеву поліцію.

Що відомо про прорив огорожі в аеропорту Лейпцига?

У північній частині аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині виявили пошкодження захисної огорожі біля злітно-посадкової смуги. Отвір у паркані помітили пізно ввечері в суботу, 17 жовтня.

Поліція вважає, що з високою ймовірністю огорожу міг проламати транспортний засіб. Після виявлення пошкодження правоохоронці розпочали операцію та обшукали територію, однак не знайшли ані автомобіля, ані сторонніх осіб.

Через інцидент польоти в північній частині аеропорту тимчасово призупиняли. Водночас загалом подія не вплинула на авіасполучення.

Камера спостереження, встановлена поблизу пошкодженої ділянки огорожі, не записала момент можливого прориву, оскільки була вимкнена.

Представники аеропорту пояснили, що 360-градусна камера призначена передусім для контролю руху літаків, а не для безперервного спостереження за безпекою периметра. Її вмикають вручну за потреби.

В адміністрації наголосили, що аеропорт дотримується всіх вимог авіаційної безпеки. Водночас забезпечити цілодобове відеоспостереження вздовж усієї огорожі завдовжки приблизно 40 кілометрів складно.

Особливу увагу до інциденту привертає розташування пошкодженої огорожі. Приблизно за 1,7 кілометра від місця події стоять три російські вантажні літаки Ан-124.

Вони перебувають в аеропорту з 2022 року та не можуть вилетіти через санкції Євросоюзу проти Росії.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле поблизу українського вантажного літака "Антонов" виявили безпілотник із вибухівкою. Невдовзі після тимчасового закриття летовища другий дрон, за версією слідства, ледь не зіткнувся з вантажним літаком DHL.

Німецькі слідчі вийшли на двох підозрюваних у справі. Одним із них є громадянин Росії, якого пов'язують із ГРУ.