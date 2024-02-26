Чи існує загроза прориву росіян на Харківському напрямку

Основною ціллю армії Росії на Харківському напрямку залишається місто Куп'янськ. Куди він підтягує всі свої сили, резерви.

Про це повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, інформує 24 Канал.

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Ворог продовжує підтягувати всі свої сили, резерви. На цьому напрямку у нього дуже багато різної техніки та особового складу,

– зазначив Євлаш.

Ситуація біля Куп'янська: показуємо на карті

Росія підтягує підрозділи

Крім цього, і зі сторони Росії окупанти зараз укріплюють лінію оборони, лінію кордону.

"Туди підтягнули свої підрозділи Росгвардії, але не для наступальних дій, а для унеможливлення прориву", – зазначив Євлаш.

Так, за словами пресофіцера, росіяни посилюють кордон, бо перестраховуються. Намагаються не допустити торішніх подій, коли бійці РДК вели "зачистки" на території Росії.

Ситуація складна

Крім того, Євлаш описав ситуацію на Харківському напрямку, як складну. Росіяни використовують КАБи, Су-34, Су-35. Через погодні умови почали активно застосовувати й багі, щоб доставляти штурмові підрозділи на фронт. Противник застосовує піхоту, десантні полки, танки.

"Відчутно те, що браку боєприпасів у ворога немає. Можливо трохи менше, але перевага зберігається у противника", – сказав Євлаш.

При цьому він заявив, що українські військові навчилися влучніше стріляти по ворогу і відбивають атаки попри кількісну перевагу ворога.

Що цьому передувало

На початку цього місяця Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що "особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямку, де окупанти поставили за мету за всяку ціну захопити Куп'янськ і щодня штурмують позиції".

Сирський говорив, що Україна зараз перейшла до ведення оборонної операції.

. Згідно з ранковим зведенням Генштабу, на Куп'янському напрямку упродовж доби захисники відбили 6 атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.