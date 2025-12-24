Перевіряли, – військовий пояснив, чому росіянам вдалося прорватися саме на Сумщині
- Російські війська прорвалися на кілька кілометрів у Сумську область біля села Грабовського, намагаючись виявити слабкі місця української оборони.
- Бої на Сумщині тривають, українські сили оборони стримують противника, а ситуація залишається напруженою без масштабного стратегічного контролю росіян.
Росіяни намагаються проривати українську оборону на різних відтинках фронту. Днями ворогові вдалося прорватися на кілька кілометрів у Сумську область біля села Грабовського.
Як склалася така ситуація і чому росіяни змогли просунутися саме на цьому напрямку для 24 Каналу припустив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.
Про ситуацію на Сумщині
Ситуація на цій ділянці фронту біля Грабовського справді загострилася, однак українські підрозділи стримують противника та вживають усіх необхідних заходів, щоб не допустити подальшого просування ворога, повідомив Мусієнко.
Якщо на початку ворог заходив поступово, то зараз вони задіяли певні сили. Водночас наші підрозділи стримують противника, зокрема і силами оборони вживаються заходи для того, щоб убезпечити від подальшого просування і фактично стабілізувати ситуацію, не дати ворогові прориватися далі,
– зазначає Мусієнко.
Чому росіянам вдалося прорватися
Мусієнко нагадав, що раніше російські пропагандисти вже поширювали інформаційні вкиди про можливі атаки на Чернігівську область, і справді готували там демонстраційні дії.
Ті спроби були зірвані підрозділами сил безпеки й оборони, оскільки заздалегідь були виявлені задуми противника,
– пояснює він.
У випадку із Сумщиною, за словами експерта, "російські війська перевіряли слабкі місця української оборони". Ворог намагався промацати місця і ділянки нашої оборони і, на жаль, виявив певну ділянку, де він вирішив, що може прорватися через чисельну перевагу.
Бої на Сумщині: дивитись по карті
Мета – фактично зайти, поширити свій вплив і присутність та спробувати закріпитися на ділянці від одного до трьох кілометрів поблизу державного кордону з Росією.
Такі дії мають не лише тактичну, а й психологічну складову.
Це робиться для того, щоб відтягнути наші сили, створити психологічний ефект, нагнітати ситуацію й показати, нібито це може бути новий наступ на Сумщину,
– підсумував експерт.
Наразі бойові дії тривають і Сили оборони України виконують комплекс заходів для зупинки противника.
Зауважте, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що бої в прикордонному селі Грабовське на Сумщині – це не підготовка до масштабного наступу, а частина ширшої кампанії інформаційної та когнітивної війни, яку Кремль використовує, щоб створити враження перед Заходом, ніби лінія фронту "руйнується" та ослаблена, і так вплинути на сприйняття ситуації на полі бою. При цьому аналітики підкреслюють, що немає доказів підготовки повноцінного наступу через кордон, а лінія оборони України залишається стабільною.
Що відбувається на Сумщині: останнє
- У селі Грабовське на Сумщині тривають бої. Близько 100 російських військових зайшли на територію та намагаються просунутися в бік Рясного. Українські сили оборони намагаються вибити російські підрозділи з їхніх позицій, але бої продовжуються і ситуація залишається напруженою.
- Російські військові примусово вивезли більш ніж 50 цивільних осіб на тимчасово окуповані території. При цьому більшість із цих людей раніше офіційно письмово відмовилися від евакуації. В Україні такі дії розцінюють як грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та незаконну депортацію цивільного населення.
- Українські оборонці зазначають, що ворог не має масштабного стратегічного контролю над Сумщиною і просування обмежене окремими локальними успіхами близько кордону. Є дані про просування росіян біля Юнаківки, але загальна лінія фронту лишається напруженою, а Сили оборони тримають позиції.