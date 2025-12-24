Перевіряли, – військовий пояснив, чому росіянам вдалося прорватися саме на Сумщині

Росіяни намагаються проривати українську оборону на різних відтинках фронту. Днями ворогові вдалося прорватися на кілька кілометрів у Сумську область біля села Грабовського.

Як склалася така ситуація і чому росіяни змогли просунутися саме на цьому напрямку для 24 Каналу припустив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

Про ситуацію на Сумщині

Ситуація на цій ділянці фронту біля Грабовського справді загострилася, однак українські підрозділи стримують противника та вживають усіх необхідних заходів, щоб не допустити подальшого просування ворога, повідомив Мусієнко.

Якщо на початку ворог заходив поступово, то зараз вони задіяли певні сили. Водночас наші підрозділи стримують противника, зокрема і силами оборони вживаються заходи для того, щоб убезпечити від подальшого просування і фактично стабілізувати ситуацію, не дати ворогові прориватися далі,

– зазначає Мусієнко.

Чому росіянам вдалося прорватися

Мусієнко нагадав, що раніше російські пропагандисти вже поширювали інформаційні вкиди про можливі атаки на Чернігівську область, і справді готували там демонстраційні дії.

Ті спроби були зірвані підрозділами сил безпеки й оборони, оскільки заздалегідь були виявлені задуми противника,

– пояснює він.

У випадку із Сумщиною, за словами експерта, "російські війська перевіряли слабкі місця української оборони". Ворог намагався промацати місця і ділянки нашої оборони і, на жаль, виявив певну ділянку, де він вирішив, що може прорватися через чисельну перевагу.

Мета – фактично зайти, поширити свій вплив і присутність та спробувати закріпитися на ділянці від одного до трьох кілометрів поблизу державного кордону з Росією.

Такі дії мають не лише тактичну, а й психологічну складову.

Це робиться для того, щоб відтягнути наші сили, створити психологічний ефект, нагнітати ситуацію й показати, нібито це може бути новий наступ на Сумщину,

– підсумував експерт.

Наразі бойові дії тривають і Сили оборони України виконують комплекс заходів для зупинки противника.

Зауважте, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що бої в прикордонному селі Грабовське на Сумщині – це не підготовка до масштабного наступу, а частина ширшої кампанії інформаційної та когнітивної війни, яку Кремль використовує, щоб створити враження перед Заходом, ніби лінія фронту "руйнується" та ослаблена, і так вплинути на сприйняття ситуації на полі бою. При цьому аналітики підкреслюють, що немає доказів підготовки повноцінного наступу через кордон, а лінія оборони України залишається стабільною.

