Прорвало тепломережу: велика частина Львова 14 липня залишилась без гарячої води – адреси

Зранку 14 липня на тепломережі в районі львівського ринку "Шувар" трапився порив на тепломережі. Внаслідок цього частина міста залишилась без гарячої води.

На час проведення ремонтних робіт гарячого водопостачання не буде на багатьох вулицях Львова. Адміністрація ЛМКП "Львівтеплоенерго" просить вибачення за незручності.

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На Сихові трапився прорив на тепломережі

За інформацією диспетчерської служби Львівтеплоенерго, зранку 14 липня виник порив на тепломережі в районі ринку "Шувар", на проспекті Святого Івана Павла II. Ремонтні бригади наразі його ліквідовують. На час ремонтних робіт тимчасово зупинили подачу гарячої води у всі будинки на Сихові.

На час ремонтних робіт з ліквідації пориву на тепломережі в районі ринку "Шувар" ми призупинили подачу гарячої води у весь Сихівський житловий масив – це 340 будинків,

– мовиться у повідомленні Львівтеплоенерго.

Також без гарячого водопостачання будуть понад 10 будинків у районі "Новий Львів" та на вулицях Батальна – Вашингтона.

Фахівці намагатимуться якомога швидше завершити ремонтні роботи та відновити подачу гарячої води. Ліквідувати прорив планують до 17:00 15 липня.

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Де у Львові не буде гарячої води

вулиця Антоненка-Давидовича – будинки № 1, 3, 7, 9;

вулиця Антонича – будинки № 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32;

вулиця Боднарська – будинок № 16;

вулиця Вернадського – будинки № 2, 4, 10, 12, 14, 42;

вулиця Гашека – будинки № 15А, 15, 17, 19, 20, 20А, 22А, 22, 24;

вулиця Демнянська – будинки № 4А, 4, 6А, 8, 16, 16А, 18, 24;

вулиця Довженка – будинки № 1, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22;

вулиця Драгана – будинки № 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30;

вулиця Зубрівська – будинки № 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25А, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 36А;

вулиця Кавалерідзе – будинки № 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16;

вулиця Коломийська – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 18, 19, 19А, 23;

вулиця Кос-Анатольського – будинки № 4, 12, 14, 16, 18, 22;

вулиця Максимовича – будинки № 2А, 3, 4, 5, 6, 7б, 7, 7А, 9, 9А;

вулиця Манастирського – будинки № 2, 3, 3А, 5, 7;

вулиця Морозна – будинки № 8, 12, 14, 19, 19А, 21А, 21, 27, 31, 37, 39;

вулиця Сихівська – будинки № 2, 4, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30;

вулиця Скорини – будинки № 6, 6А, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40;

вулиця Скрипника – будинки № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 15А, 17, 17А, 17Б, 19, 21, 21А, 23, 25А, 27, 27А, 29А, 31, 31А;

вулиця Стрийська – будинки № 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71б, 71, 71А, 73А, 75, 77, 81, 85Б, 85, 87Б, 87В, 87, 87А, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 107;

вулиця Трильовського – будинки № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8А, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33;

вулиця Хоткевича – будинки № 6, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;

вулиця Хуторівка – будинки № 30, 32, 34, 36, 40, 42;

проспект Червоної Калини – будинки № 7, 7А39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 61, 63, 63А, 64, 65, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85А, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 107, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135;

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