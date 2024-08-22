Прорив на Брянщину - це захист Чернігова: військове зведення від Світана

Росіяни розгорнули військову техніку та особовий склад на Брянщині на межі з Чернігівщиною. СОУ необхідно убезпечити й цей регіон.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що в Климово та Клинцях колись були аеродроми, які нині перетворили на військові бази.

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Прорив на Брянщину

Світан зазначив, що цілком імовірний захід деяких частин СОУ на територію Брянщини. Там росіяни зібрали техніку й особовий склад для можливої атаки на Чернігів. Тому операцію по типу курської може убезпечити цей регіон.

Климово росіяни використовують, як вертолітний майданчик. Клинцівська база має велику кількість російських військ. Така ж ситуація тут, як була перед їхньою атакою на Вовчанськ і таке ж угруповання, що було зібране в Суджі,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Удар по Волгоградському аеродрому

За словами льотчика-інструктора, СОУ прекрасно уразили аеродром у Волгоградській області. Там базувались розвідувальні літаки Су-24 та бомбардувальники Су-24. Тобто, це фронтова авіація. Поки Україна дочекається дозволу бити західною зброєю по Росії, наші БпЛА відмінусували ще один об'єкт.

"Гарний улов для СОУ – знищити й склад, і після вторинної детонації – літаки. Вони 100% уражені, бо розліт осколків від 1,5 до 2 кілометрів. Можливо, навіть і більше. Ми відмінусували ще один аеродром. Наші БпЛА, хоч поки й у малій кількості, задачі виконують", – наголосив військовий експерт.