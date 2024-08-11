У Росії панікують через начебто новий "прорив" кордону

В Курській області через "прорив" кордону вже шостий день буцімто тривають бої. Тепер росіяни почали панікувати через відсутність евакуації у Беловському районі.

Росіяни стверджують, що нібито бачать там "великі сили ворога". Також окупантам почав ввижатися новий "прорив" в Бєлгородській області.

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Що нафантазували росіяни

Z-канали почали активно писати про те, що ЗСУ нібито увійшли до Беловсьокого району Курської області. Росіяни заявляють про бої поблизу села Бєлоє. Окупанти пишуть про те, що до Беловського району з різних напрямків їдуть танки та велика кількість техніки.

За інформацією російських ЗМІ, тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області заявив, що доручив голові Беловського району пришвидшити виконання рішення оперштабу про евакуацію.

Він також прокоментував ситуацію в Курську. За його словами, ситуація в місті перебуває під контролем і жодної паніки в місті буцімто немає.

Зауважимо, що росіяни також почали писати про спробу "прориву" у Бєлгородській області. Вони заявляють про нібито бойові зіткнення в районі села Колотіловка Краснояружського району.

Росіяни жаліються на черговий "прорив" / Скриншоти

Водночас росіяни продовжують ставити собі питання про те, як це до Росії може будь-хто отак просто зайти. А у відповідь на це в Кремлі навіть нічого не зроблять.

До слова, з прикордоння Курщини виїхали 76 тисяч осіб. Цікавим є те, що усім їм Путін вирішив виплатити смішні 10 тисяч рублів.