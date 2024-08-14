ОДКБ повідомила, що Росія офіційно не зверталася по допомогу через ситуацію у Курській області. Секретаріат організації підтвердив, що не було офіційних запитів або переговорів з цього питання.

Втім, в ОДКБ відзначили, що ситуація в Курській області є "новим етапом ескалації військового конфлікту". В організації додали, що вони уважно стежать за розвитком подій, дотримуючись Статуту Організації.

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Чи зверталася Росія по військову допомогу до ОДКБ

Офіційних переговорів та зустрічей для обговорення ситуації у прикордонних областях Росії не було,

– мовиться в повідомленні Секретаріату ОДКБ.

Там пояснили, що згідно з процедурою, прийнятою в ОДКБ, держава-член об'єднання, яка має потребу у військовій допомозі, має зробити офіційне звернення до Організації. Щодо ситуації в Курській області Росія не робила звернень.

У відповіді організації зі штаб-квартирою у Москві входження ЗСУ до Курської області назвали "новим етапом ескалації військового конфлікту у зоні відповідальності ОДКБ".

"Наша аналітична служба працює у цілодобовому режимі. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації і діятимемо строго відповідно до Статуту Організації", – мовиться у відповіді Секретаріату.