Проросійська Сербія хоче зменшити залежність від російського газу

Віцепрем'єр і міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Зорана Михайлович заявила, що країна планує знизити свою залежність від російського газу.

За словами Михайлович, з вересня 2023 року Сербія отримає можливість диверсифікувати своїх постачальників природного газу та підвищити свою енергетичну незалежність.

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Країна планує отримувати зріджений природний газ із Греції, а природний газ – з Азербайджану.

Сербія все ще залежить від одного постачальника. У нас є два напрямки газопостачання, але ми залежні від Росії. Наше сполучення з Болгарією, яке буде готове наступного року, дає нам можливість вести переговори та отримувати LPG з Греції та підключатися до газу з Азербайджану, що зменшує нашу залежність,

– cказала Михайлович.

Вона заявила, що держава зробить все, аби мати достатньо енергії та джерел. Але про ціну говорити ще рано.

Ми не можемо знати точно, якою буде ціна на газ. Питання у тому, яку ціну ми зможемо узгодити на переговорах з "Газпромом", але вона точно не буде такою, як раніше,

– додала Михайлович.

Чинний договір Сербії з "Газпромом" завершується 31 травня.

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