Вигукувала проросійські гасла у метро: поліція розповіла деталі затримання жінки

У Києві затримали жінку, яка 17 липня лаялась та вигукувала проросійські гасла у столичному метро. На неї складено адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Тепер з нею спілкуватимуться працівники СБУ. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Як жінка пояснила свої дії?

Мережею почали поширювати відео на яких жінка лаялась у метро та вигукувала гасла на кшталт "Слава Росії". Опісля один з пасажирів нібито вдарив її по голові, а інші вимагали висадити її з вагона.

Вже 19 липня правоохоронці повідомили, що знайшли підозрювану. Нею виявилась 25-річна місцева мешканка.

Під час спілкування з правоохоронцями вона пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам'ятає,

– йдеться в повідомленні

Правоохоронці склали на неї протокол за статтею "Дрібне хуліганство". Їй передбачено покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або адмінарешту до 15 діб.

До слова, у столиці група людей влаштувала святкування "дня побєди" в парку Слави. Вони використовували заборонену символіку та виконували російські пісні.