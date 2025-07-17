Вигукувала проросійські гасла у метро: поліція розповіла деталі затримання жінки
- У Києві затримали 25-річну жінку, яка вигукувала проросійські гасла в метро, будучи у стані алкогольного сп'яніння.
- На неї склали протокол за "Дрібне хуліганство", передбачено штраф, громадські роботи або адмінарешт до 15 діб, а також з нею працюватиме СБУ.
У Києві затримали жінку, яка 17 липня лаялась та вигукувала проросійські гасла у столичному метро. На неї складено адмінпротокол за дрібне хуліганство.
Тепер з нею спілкуватимуться працівники СБУ. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
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Як жінка пояснила свої дії?
Мережею почали поширювати відео на яких жінка лаялась у метро та вигукувала гасла на кшталт "Слава Росії". Опісля один з пасажирів нібито вдарив її по голові, а інші вимагали висадити її з вагона.
Вже 19 липня правоохоронці повідомили, що знайшли підозрювану. Нею виявилась 25-річна місцева мешканка.
Під час спілкування з правоохоронцями вона пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам'ятає,
– йдеться в повідомленні
Правоохоронці склали на неї протокол за статтею "Дрібне хуліганство". Їй передбачено покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або адмінарешту до 15 діб.
До слова, у столиці група людей влаштувала святкування "дня побєди" в парку Слави. Вони використовували заборонену символіку та виконували російські пісні.