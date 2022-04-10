Проросійські маріонетки у Маріуполі привезли дітям цукерки після того, як обстріляли їх
10 квітня 2022 , 14:08Читать новость на русском
Джерело:MRPL.CITY
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я однієї з псевдореспублік приїхав до Маріуполя. Він відвідав третю міську лікарню.
Про це повідомляють у соцмережах незаконних формувань. Окупанти привезли для дітей цукерки.
До теми У драмтеатрі Маріуполя переховувалися і вагітні жінки з раніше обстріляного пологового, – ЗМІ
Напередодні окупанти завдали авіаудар у пологове відділення та повністю зруйнували його. У медзаклад приїхав Олександр Оприщенко.
Обстріл пологового у Маріуполі
Російські вбивці 9 березня обстріляли дитячу лікарню у Маріуполі. Вони повністю зруйнували пологове відділення, де перебували вагітні жінки.
Окупанти скинули на медзаклад кілька бомб. Вони заявляли, що там нібито ховаються нацисти.
Спочатку бомбили, а потім привезли цукерки: дивіться відео