Проросійські маріонетки у Маріуполі привезли дітям цукерки після того, як обстріляли їх

10 квітня 2022 , 14:08
Читать новость на русском

Джерело:

MRPL.CITY

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я однієї з псевдореспублік приїхав до Маріуполя. Він відвідав третю міську лікарню.

Про це повідомляють у соцмережах незаконних формувань. Окупанти привезли для дітей цукерки.

До теми У драмтеатрі Маріуполя переховувалися і вагітні жінки з раніше обстріляного пологового, – ЗМІ

Напередодні окупанти завдали авіаудар у пологове відділення та повністю зруйнували його. У медзаклад приїхав Олександр Оприщенко. 

Обстріл пологового у Маріуполі

Російські вбивці 9 березня обстріляли дитячу лікарню у Маріуполі. Вони повністю зруйнували пологове відділення, де перебували вагітні жінки. 

Окупанти скинули на медзаклад кілька бомб. Вони заявляли, що там нібито ховаються нацисти. 

Спочатку бомбили, а потім привезли цукерки: дивіться відео

Автор: Марія Масюк