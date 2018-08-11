Проросійські виступи та розкрадання грошей: що відомо про одіозного Кернеса

Геннадій Кернес – політик, який особливо не добирає слів, коли спілкується з підлеглими і якого підозрюють у фінансових махінаціях. Також свого часу публічно підтримував "російську весну" у Харкові та виходив на антиукраїнські мітинги. Після Революції гідності продовжував керувати містом.

Геннадій Кернес є мером Харкова з 2010 року. Знайти в Україні більш одіозного міського голову складно. Його слова та вчинки неодноразово підривали інтернет.

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Місцеві ж активісти не можуть оминути увагою мера Кернеса. І неодноразово відповідали на його політику виставами лялькового театру. У головній і єдиній ролі – мер.



Геннадій Кернес

Люди ж ставляться до міського голови по-різному: хтось цінує його як "господаря", а хтось – рахує бюджетні кошти. Мовляв, за керівництва Кернеса було чимало скандалів про розкрадання грошей.

В харківських антикорупціонерів назбирався цілий багаж матеріалів на команду мера. Тут і сумнівні тендери, і недоцільне використання коштів, і виділення землі за славнозвісною "корпоративною схемою" Кернеса-Добкіна. Коли з 2008 року міська влада Харкова передала у приватну власність 900 гектарів землі, яку оцінили у понад 4 мільярди гривень. По факту ж, цю землю безкоштовно "розбазарили" поміж своїми.

З останнього – пам'ятник Людмилі Гурченко. На облицювання постаменту пішло майже 2 мільйони гривень. Нова скульптура наробила чимало розголосу. Уважні городяни на табличці з прізвищами "спонсорів", першим серед яких був "Г. А. Кернес", знайшли одразу дві помилки.



Пам'ятник Людмилі Гурченко

А чого вартують сесії міськради за участі Кернеса. Аби не впускати активістів на засідання, у мерії вже і наганяли тітушок, і зачиняли двері, і навіть відкручували ручки, аби протестувальники не могли зайти всередину. На одному з останніх засідань мали розглядати скандальне питання – виділення землі під забудову просто на стоянці стадіону "Металіст". До мерії прийшли десятки активістів, які вимагали зупинити забудову, почалися сутички. І Кернес вирішив тимчасово зам'яти справу. У своєму неповторному стилі, міцним слівцем.

Наступне засідання міськради заплановане на 22 серпня. До слова, це буде перша сесія після закриття судової справи щодо Геннадія Кернеса та його охоронців. Вони, за версією прокурорів, катували та викрадали людей, які перейшли їм дорогу. Проте, заслухати свідків та оприлюднити всі докази обвинувачення так і не змогло.

Що таке справа Геннадія Кернеса?25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. 2 березня 2015 року Геннадію Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, зокрема, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, катування, погроза вбивством.