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      Пророссийская политика Макрона и антипутинская риторика Британии

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      Россия – реальная угроза для НАТО, – глава Министерства обороны Великобритании

      В то время как Эммануэль Макрон призывает не видеть в России врага, Великобритания называет РФ главной угрозой Европы.

      Европейская внешняя политика все четче демонстрирует разделение на два лагеря, один из которых выказывает латентное, а порою и явное потакание Кремлю, а другой, отчетливое его неприятие и неподдельный антагонизм. И недавнее заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, ярко контрастирующее с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, яркий тому пример.

      глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес
      Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес / Фото AP

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      Так, глава Минобороны Британии Уоллес, в ходе своего выступления на дебатах в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне, заявил, что, дословно: "Россия – реальная угроза для НАТО. Она тестирует нашу решимость, используя Украину".

      По мнению Бена Уоллеса: "Россия шаг за шагом и миллиметр за миллиметром проверяет нашу решимость, например, используя Украину для этого: там она применяет гибридный способ ведения войны".

      В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общим врагом Североатлантического альянса является "терроризм", призвав при этом к более тесному взаимодействию с Россией. Дословно: "Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю".

      Что же, точки над "i" в очередной раз расставлены. В то время как из Лондона звучат достаточно однозначные посылы о том, кто враг всего цивилизованного мира, Париж продолжает свою уже не латентную, а явную пророссийскую игру. Замечу – это накануне встречи в нормандском формате. Чего можно ожидать за столом переговоров от такого "союзника"? Да и вообще, будут ли за столом переговорам 9 декабря союзники Украины в принципе?

      Вопрос достаточно острый и актуальный, в какой-то мере поднимающий проблематику уже не столько, не скрываемого лоббизма интересов Кремля в Европе через Эммануэля Макрона и прочих деятелей политической арены, а вообще целесообразность Нормандского формата как такового.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини України Новини політики Європа НАТО Публікації Велика Британія Еммануель Макрон Новини Франції
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