"Ой у лузі червона калина" звучала на прощанні з розвідниками: емоційне відео

Наприкінці 2022 року, 26 грудня, на кордоні між Україною та Брянською областю загинули четверо захисників-розвідників нашої держави. Віддати їм останню шану та провести в останній путь українці змогли 7 березня.

В останню путь провели Юрія "Святошу" Горовця, Максима "Непийпива" Михайлового, Тараса "Тарасія" Карпюка та Богдана "Аполлона" Лягова. Вони влаштовували росіянам "бавовну" у Бєлгороді та Брянську, повідомляє 24 Канал.

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Повітряна тривога не змусила зрушити з місця

Близько 11:30 у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за загиблими у війні героями. А вже о 13:00 на Майдані Незалежності – сама церемонія прощання.

Провести героїв України в останню путь прийшло безліч небайдужих. Серед них були рідні та друзі загиблих, їх побратими та цивільні громадяни, серед яких й діти. Не змусила українців зрушити з місця навіть повітряна тривога.

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Напротивагу оголошенню загрози від країни-терористки на Майдані пролунав гімн Січових стрільців "Ой у лузі червона калина".

На Майдані пролунала "Ой у лузі червона калина": щемливе відео

Попрощатися із героями-розвідниками прийшло безліч небайдужих / Фото Валентини Поліщук

Що відомо про загиблих захисників

У героїв-розвідників за плечима було безліч ризикованих операцій. Попри те, що ворог, мабуть, хотів би їх полонити, захисники загинули мужньо, не ставши бранцями Кремля.

Юрій "Святоша" Горовець був націоналістом, християнином, актором, мандрівником та ветераном. Він воював від початку російського вторгнення, з 2014 року. За цей час чоловік брав участь у бойових діях в Іловайську та обороняв Маріуполь. Ті, хто знайомий з ним особисто, запевняють, що військовий також керував групою розвідників, які діяли на території Росії.

Максим "Непийпиво" Михайлов також був в українському національному русі давно. До нього він долучився задовго до Революції Гідності та початку війни Росії проти України.

Тарас "Тарасій" Карпюк теж був націоналістом і теж пішов на фронт одним з перших у 2014 році. Йому вдалося вижити після бійні в Іловайську у серпні 2014 року.

Богдан "Аполлон" Лягов був наймолодшим серед чотирьох полеглих розвідників і одним із найбільш відчайдушних воїнів цієї групи. Героєві було усього 19 років.