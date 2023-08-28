Прощання з "Джусом": коли відбудеться похорон легендарного пілота

Славетний льотчик "Джус" загинув у авіакатастрофі на Житомирщині. Прощання із капітаном 40 бригади тактичної авіації відбудеться вже 29 серпня.

Під час авіатрощі на Житомирщині Україна втратила знаменитого пілота. Андрія Пільщикова, "Джуса", в останню путь проведуть вже завтра, у вівторок, 29 серпня.

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Похорон відбудеться об 11:00

Попрощатися із пілотом можна об 11:00, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у місті Києві за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 5.

Відвідати прощання можуть усі, хто хоче віддати шану легендарному льотчику та підтримати його маму та близьких.

"Джус" зробив дуже багато, аби захистити українське небо від російських окупантів. Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – залишив щемливий допис про героя. У ньому є слова: "спочивай, ти і так багато зробив для нас".

Українці вже почали вшановувати пам'ять "Джуса". Саме він був одним з тих, хто захищав небо над Києвом. До муралу "Привид Києва" в українській столиці вже кілька днів тому почали приносити квіти та записки різними мовами.

"Джус" доклав чимало зусиль, аби Україна отримала такі необхідні нам винищувачі F-16. Герой мріяв побачити їх в українському небі. Він ще встиг дізнатися, що місія – виконана. Україна отримає F-16.

Герой "Джус" – назавжди залишиться в історії України. Він був одним з тих, хто захистив небо над українською столицею у перші дні повномасштабного вторгнення Росії у лютому та березні 2022 року.

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