У Ватикані сльози: помічники Папи не стримували емоцій біля труни

У Ватикані прощаються з Папою Римським. Його найближчі помічники розплакалися біля відкритої труни.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Sky News. Найближчі помічники Папи Римського не стримували сліз, коли тіло понтифіка клали у відкриту труну.

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Останнє прощання з Папою

У Ватикані та його околицях збираються тисячі людей, аби попрощатися з главою Католицької церкви.

Одна зі співробітниць Ватикану розповіла журналістам, що бачила труну зранку й описала атмосферу як "настільки сумно вражаючу".

Нагадаємо, з завтрашнього ранку з 8:00 (за британським часом) труну Папи виставлять для публічного прощання. Очікується, що тисячі вірян прийдуть віддати останню шану.

До слова, Папу Римського Франциска перенесуть до базиліки Святого Петра. Там із ним можуть попрощатися звичайні люди.

Очікується, що тисячі людей відвідають Ватикан під час папського міжцарів'я, щоб вшанувати пам'ять Франциска. На похорон Папи також прибудуть світові лідери.