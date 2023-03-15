Прощання прикордонника з родиною на вокзалі потрапило на шпальту New York Times

New York Times на першій шпальті опублікувало фото прощання прикордонника з родиною на вокзалі у Краматорську. Після року розлуки та невеликої відпустки разом, їм знову довелось прощатись.

Як розповіли в ДПСУ, на залізничному вокзалі Краматорська Яна з донькою прощалась із коханим чоловіком Олександром. Родину, як і сотні інших сімей, розлучила війна.

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Біля потяга до них підійшли двоє чоловіків, які представились журналістами з New York Times та запропонували зробити фото.

Момент прощання родини потрапив на першу шпальту

Пара усміхнулась, але погодилась і вже згодом подружжя побачило своє фото від кореспондента Деніела Берехулака на першій шпальті американського видання New York Times.



Яна та Олександр знову прощаються на вокзалі Краматорська / Фото New York Times



Фотографія українських прикордонників потрапило на першу шпальту видання / Скриншот

Подружжя прикордонників

Офіцери-прикордонники – Олександр та Яна, разом проходили службу в Краматорську. У лютому 2022 року, розуміючи небезпеку, Яна з маленькою дитиною поїхала на більш безпечну Хмельниччину.

Відтоді з Олександром вони майже не бачились.

Нещодавно Яна з донькою приїздила до Краматорська у відпустку, щоб провести час із коханим чоловіком та рідним татом. Однак відпустка швидко минула, і родина знову опинилася на вокзалі, де власне їх і зустріли кореспонденти.



Момент прощання родини / Фото New York Times