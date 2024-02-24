Дружина Степана Хмари назвала дату та місце прощання з борцем за незалежність України

Днями із життя пішов борець за українську незалежність та дисидент Степан Хмара. Стала відома дата та місце прощання.

Дружина Степана Хмари Роксолана Хмара повідомила, що прощання з її чоловіком, Героєм України, політвʼязнем, депутатом трьох скликань ВРУ, Степаном Хмарою, відбудеться 25 лютого на Майдані Незалежності, в Консерваторії. Його поховають на Байковому кладовищі.

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Безпека буде забезпечена

Вона також зазначила, що прощання відбудеться за адресою вулиця Архітектора Городоцького 1/3, 11, початок церемонії о 10.00. Вона триватиме до 12.30.

Після цього буде потім відспівування на Аскольдовій могилі і поховання на Байковому кладовищі.

Безпека буде забезпечена. Окрім того, Майдан – це місце найбільш забезпечене ППО,

– наголосила вона.

Роксолана Хмара написала, що в цей день проведуть людину, яка найбільше у своєму житті любила Україну і все життя присвятила боротьбі за її волю.

Хто такий Степан Хмара