Прошу написати відмову від госпіталізації, – ведучий 24 каналу звернувся до антивакцинаторів

23 вересня 2021 , 22:40
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Джерело:

24 канал

Журналіст 24 каналу Артем Овдієнко заявив, що розділяє обурення антивакцинаторів примусом до щеплень. Втім просить їх разом з відмовою від вакцинації написати ще й відмову від госпіталізації.

Мовляв, нечесно, що коли вони захворіють, для лікування витрачатимуться його податки. Таку думку ведучий висловив у своїй авторській програмі "Pro новини" на 24 каналі.

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Самоізолюйтеся в лісі, щоб інших не заражати, – Овдієнко

Овдієнко вважає неправильним, що він, вакцинований громадянин, буде працювати. Натомість противники щеплення "відпочиватимуть на лікарняному".

Адже нечесно бути антивакцинатором, але потім телефонувати у швидку й вимагати:

  • ліжкомісце;
  • кисневий концентратор;
  • увагу високопрофесійних лікарів та медсестер;
  • лікування, яке мають оплатити зі своїх податків решта вакцинованих українців.

Не хочете вакцинуватися – це справді ваше право. Але тоді, будь ласка, самоізолюйтеся в лісі, щоб інших не заражати й напишіть відмову від ушпиталення,
– наголосив журналіст.

Овдієнко: В Україні все тільки починається з COVID-19

В усьому світі третя хвиля коронавірусної інфекції вже йде на спад, натомість в Україні все тільки починається. І саме через вакцинацію. Адже ті країни, де щеплено вже понад половину населення, не потребують лікарняних ліжок. Вакциновані люди хоч і заражаються, але хворобу вже на ногах переносять.

Натомість багато українців не поспішають вакцинуватися. Втім коли захворюють, то потребують і ушпиталення, і недешевого лікування, і кисню, і реанімації.

"Це сильно хитро – плекати свої печерні фобії про начебто шкідливість вакцини, а потім благати лікарів вас врятувати й скаржитися всім, що вашій родині на лікування від ковіду бракує грошей", – підсумував Овдієнко.

Емоційне звернення Овдієнка до антивакцинаторів: дивіться відео

Ситуація з коронавірусом в Україні: останні новини

  • За минулу добу, 22 вересня, в Україні виявили 7 866 нових хворих на коронавірус. Такі високі цифри зафіксували вперше від початку травня. Серед них – 667 дітей та 175 медпрацівників. Від недуги протягом доби померли 123 людини.
  • Через погіршення епідемічної ситуації Україна з 23 вересня опинилася в жовтій зоні карантину.
  • Міністерство охорони здоров'я запровадило обов'язкову вакцинацію для освітян, працівників міністерств та чиновників. Якщо ці працівники відмовляться щепитися, їх відсторонять від роботи.
Автор: Марина Васильєва