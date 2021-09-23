Прошу написати відмову від госпіталізації, – ведучий 24 каналу звернувся до антивакцинаторів
Джерело:24 канал
Журналіст 24 каналу Артем Овдієнко заявив, що розділяє обурення антивакцинаторів примусом до щеплень. Втім просить їх разом з відмовою від вакцинації написати ще й відмову від госпіталізації.
Мовляв, нечесно, що коли вони захворіють, для лікування витрачатимуться його податки. Таку думку ведучий висловив у своїй авторській програмі "Pro новини" на 24 каналі.
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Самоізолюйтеся в лісі, щоб інших не заражати, – Овдієнко
Овдієнко вважає неправильним, що він, вакцинований громадянин, буде працювати. Натомість противники щеплення "відпочиватимуть на лікарняному".
Адже нечесно бути антивакцинатором, але потім телефонувати у швидку й вимагати:
- ліжкомісце;
- кисневий концентратор;
- увагу високопрофесійних лікарів та медсестер;
- лікування, яке мають оплатити зі своїх податків решта вакцинованих українців.
Не хочете вакцинуватися – це справді ваше право. Але тоді, будь ласка, самоізолюйтеся в лісі, щоб інших не заражати й напишіть відмову від ушпиталення,
– наголосив журналіст.
Овдієнко: В Україні все тільки починається з COVID-19
В усьому світі третя хвиля коронавірусної інфекції вже йде на спад, натомість в Україні все тільки починається. І саме через вакцинацію. Адже ті країни, де щеплено вже понад половину населення, не потребують лікарняних ліжок. Вакциновані люди хоч і заражаються, але хворобу вже на ногах переносять.
Натомість багато українців не поспішають вакцинуватися. Втім коли захворюють, то потребують і ушпиталення, і недешевого лікування, і кисню, і реанімації.
"Це сильно хитро – плекати свої печерні фобії про начебто шкідливість вакцини, а потім благати лікарів вас врятувати й скаржитися всім, що вашій родині на лікування від ковіду бракує грошей", – підсумував Овдієнко.
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Ситуація з коронавірусом в Україні: останні новини
- За минулу добу, 22 вересня, в Україні виявили 7 866 нових хворих на коронавірус. Такі високі цифри зафіксували вперше від початку травня. Серед них – 667 дітей та 175 медпрацівників. Від недуги протягом доби померли 123 людини.
- Через погіршення епідемічної ситуації Україна з 23 вересня опинилася в жовтій зоні карантину.
- Міністерство охорони здоров'я запровадило обов'язкову вакцинацію для освітян, працівників міністерств та чиновників. Якщо ці працівники відмовляться щепитися, їх відсторонять від роботи.