Просимо прискорення, – у Верховній Раді нагадали про якнайшвидший вступ України у ЄС

Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюз та попросив розпочати скорочену процедуру приєднання. У Верховній Раді нагадали про очікуваний вступ.

Зокрема, про бажане членство у ЄС вчергове висловився перший заступник голови Верховної Ради. За словами Олександра Корнієнка, такий шанс випадає не кожного дня.

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Корнієнко: Україна надолужуватиме будь-яке відставання

Корнієнко рішуче наголосив на тому, що українці неодноразово доводили, що борються за європейські цінності, а отже, є неодмінною частиною "європейського дому".

Ми точно є частиною Євросоюзу, ми довели це де-факто. І просимо вас, шановні колеги, прискорення цього де-юре,

– сказав перший віцеспікер Ради.

Він пригадав, що вступ за скороченою процедурою не безпрецедентне рішення. В історії Євросоюзу був випадок Східної Німеччини, але там не літали бомбардувальники й не гинули люди.

"Україна зробила все можливе і неможливе для якнайшвидшого приєднання до ЄС. Зараз м’яч на вашому полі, шановні європейські колеги", – відзначив Корнієнко.

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Заступник очільника Верховної Ради підкреслив, що розуміє, що у країні мають продовжувати втілювати реформи та змінювати законодавство. "Те, що Україна може швидко надолужувати будь-яке відставання, можна побачити на прикладі нашої армії", – додав він.

Нагадаємо, що саме 10 та 11 березня анонсували як можливі дати, коли Євросоюз розгляне заявку на вступ України. У ці дні має відбутись неформальний саміт глав держав і урядів ЄС у Парижі.



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