Просити допомоги Ірану під час вирішальної фази війни – повне позорисько путіна, – Піонтковський

путін їздив до Ірану, аби випросити безпілотники – цього не станеться, адже за день до візиту кремлівського диктатора, у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно повідомили, що безпілотників для росії не мають.

Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що останні три дні, в інформаційному полі росії була певна ейфорія з приводу іранських безпілотників, які "можуть боротися" із американськими системами HIMARS.

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"Вони ж навіть не розуміють, що говорять. путін 30 років розповідав, як він створив зброю, якій "немає аналогів". Показував нам мультики, як він руйнує Америку через Південний полюс", – каже Піонтковський.

А виявилось, що у нього немає елементарних речей – безпілотників, які він їде випрошувати у "великої технологічної держави" Ірану,

– додає публіцист.

Безпілотники, до речі, він так і не отримав, хоча це була одна з його головних задач. І не отримає, про це офіційно за день до візиту заявили у іранському міністерстві закордонних справ, додав Андрій Піонтковський.

А тепер пєсков ходить і всім розповідає, що "ми їх і не просили", каже публіцист.

Детальніше про візит путіна у Іран у розмові із Андрієм Піонтковським: дивіться відео

Для чого путіну візит у Іран

Світова ізоляція диктатора дається у знаки, тому кількість закордонних візитів у нього суттєво зменшилася. Однак поїздка путіна до Ірану дотична до теми війни в Україні – диктатор хоче купити іранські безпілотники для того, щоб використовувати їх проти нашої країни.

Влада Ірану заявляє, що не продаватиме безпілотники росії, однак радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у США є дані про те, що Тегеран таки готується продати кілька сотень безпілотників.