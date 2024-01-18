СБУ вилучила диски із записами камер прихованої зйомки команди Bihus․Info

Напередодні стало відомо, що за командою Bihus.Info вели таємне слідкування та прослуховування. 17 січня надійшла інформація, що СБУ вилучила диски з записами камер таємної зйомки.

Про це розповіли журналісти видання. Вони зазначили, що представники СБУ прибули до заміського комплексу, в якому велася незаконна зйомка членів їхньої команди. Вони проводили там обшуки.

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Вилучили записи з камер спостереження

Власне, під час проведення обшуків співробітники СБУ вилучили жорсткі диски, на яких містилися записи камер відеоспостереження.

Журналісти зазначають, що коли вони прибули на місце, вже завершили слідчі дії з носіями відео. Також жорсткі диски та реєстратор вилучили. Представник СБУ додав, що не має можливості дати зробити копії. За його словами, жорсткі диски "вже вилучені та запаковані у сейф-пакет". Водночас дав рекомендацію наступного дня звернутися до СБУ по копії.

У команді зазначають, що обшук проводили у рамках відкритого 17 січня кримінального провадження. Воно стосується публікації прихованої зйомки та телефонного прослуховування членів команди Bihus.Info.

Журналісти зазначають, що представники їхнього медіа – не потерпілі у цьому кримінальному провадженні. Ба більше, СБУ відкривала його за власною ініціативою. Водночас представники редакції вже зверталися до Національної поліції із заявами про відкриття кримінального провадження за іншими статтями. Правда, поки Нацполіція зареєструвати своє провадження не встиг.

Що відомо про прослуховування Bihus.Info