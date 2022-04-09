Прості жителі Миколаївщини відбили й передали ЗСУ дуже багато російської техніки
9 квітня 2022 , 11:14Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Віталій Кім розповів, що мисливці та прості жителі Миколаївської області відбили у ворога дуже багато техніки. Згодом її передали на потреби Збройних Сил.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації в інтерв'ю виданню розповів про результати свого прохання до місцевих жителів – усе відібране в окупантів по-доброму віддавати ЗСУ.
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Люди передали армії багато ворожої техніки
Глава ОВА зазначив, що є закон, який передбачатиме викуп техніки. Однак поки він не набув чинності.
Але наші жителі загалом усі патріоти – вони самі здають дуже багато одиниць техніки,
– розповів Кім.
Мисливці та прості люди відбили та передали до Збройних Сил дуже багато техніки росіян.
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