Простий рецепт компоту з базиліка
Якщо ви полюбляєте компоти і любите базилік, то пропонуємо дізнатися, як можна приготувати смачний домашній напій.
Компот з базиліку можна вживати як гарячим, який буде нагадувати ягідний чай, так і холодний, який відмінно тонізує і освіжає.
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Компот з базиліку
Інгредієнти:
Великий пучок фіолетового базиліка;
Половина лимона;
2 літри води;
100 грам цукру.
Рецепт приготування компоту з базиліку:
1. Базилік і лимон ретельно промийте і крупно наріжте. Якщо немає свіжого лимона, використовуйте одну чайну ложку лимонної кислоти.
2. Залийте базилік і лимон водою і поставте на вогонь. Коли закипить, всипте цукор і перемішайте. З вказаною кількістю цукру компот вийде з кислинкою. Якщо полюбляєте більш солодкий, то додайте ще трохи цукру.
3. Дайте компоту покипіти 15 хвилин. За цей час він набуде красивого рожевого кольору. Потім зніміть його з вогню і процідіть через сито. Готовий компот перелийте в зручну для вас посудину. Смачного.