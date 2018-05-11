Простий рецепт компоту з базиліка

Якщо ви полюбляєте компоти і любите базилік, то пропонуємо дізнатися, як можна приготувати смачний домашній напій.

Компот з базиліку можна вживати як гарячим, який буде нагадувати ягідний чай, так і холодний, який відмінно тонізує і освіжає.

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Компот з базиліку

Інгредієнти:

Великий пучок фіолетового базиліка;

Половина лимона;

2 літри води;

100 грам цукру.

Рецепт приготування компоту з базиліку:

1. Базилік і лимон ретельно промийте і крупно наріжте. Якщо немає свіжого лимона, використовуйте одну чайну ложку лимонної кислоти.

2. Залийте базилік і лимон водою і поставте на вогонь. Коли закипить, всипте цукор і перемішайте. З вказаною кількістю цукру компот вийде з кислинкою. Якщо полюбляєте більш солодкий, то додайте ще трохи цукру.

3. Дайте компоту покипіти 15 хвилин. За цей час він набуде красивого рожевого кольору. Потім зніміть його з вогню і процідіть через сито. Готовий компот перелийте в зручну для вас посудину. Смачного.