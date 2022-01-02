Просто не впізнати: Віктор Ющенко відпустив бороду

Катерина Ющенко опублікувала у мережі новорічні світлини. На фото вона позує біля ялинки разом з Віктором Ющенком, який відпустив бороду.

Директорка Ukrainian Wine&Spirit School, членкиня Асоціації сомельє України Катерина Ющенко оприлюднила у своєму фейсбуці кадри зі свята. Саме на них користувачі мережі й побачили третього Президента України з бородою.

Зауважте Відпочинок і подарунки: новорічні свята в сім'ї Сергія Танчинця

З Новим роком, Пане-господарю,

– підписала фото Ющенко.



Новорічне фото третього президента / Фото з фейсбук-сторінки Катерини Ющенко

Новорічне святкування: дивіться відео

Ющенко розповів, чим може пишатися Україна

Віктор Ющенко у серпні 2021 року дав велике інтерв'ю. У ньому третій президент розповів про 3 успіхи України.