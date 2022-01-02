Просто не впізнати: Віктор Ющенко відпустив бороду
2 січня 2022 , 16:09Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Катерини Ющенко
Катерина Ющенко опублікувала у мережі новорічні світлини. На фото вона позує біля ялинки разом з Віктором Ющенком, який відпустив бороду.
Директорка Ukrainian Wine&Spirit School, членкиня Асоціації сомельє України Катерина Ющенко оприлюднила у своєму фейсбуці кадри зі свята. Саме на них користувачі мережі й побачили третього Президента України з бородою.
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З Новим роком, Пане-господарю,
– підписала фото Ющенко.
Новорічне фото третього президента / Фото з фейсбук-сторінки Катерини Ющенко
Новорічне святкування: дивіться відео
Ющенко розповів, чим може пишатися Україна
Віктор Ющенко у серпні 2021 року дав велике інтерв'ю. У ньому третій президент розповів про 3 успіхи України.
- Українська армія. Ющенко нагадав, що десятки та сотні людей проявили неймовірний героїзм, самопожертву та мужність. Захисники проявили надлюдські зусилля заради порятунку побратимів, захисту мирного населення.
- Волонтерський рух. Українці об'єдналися заради великої спільної справи й здивували весь світ.
- Молодь. Ющенко зауважив, що покоління, які виросли у час незалежності, це – вільні люди. Вони з дитинства вчилися робити вибір та не боялися висловлювати свою думку. Їм вже не нав'язати радянську ностальгію. Їх не зомбувати через телебачення.