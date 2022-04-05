Просто виконували програму, – Ліщина вважає, що злочини в Бучі не були особистою ініціативою

Окупанти чинили неймовірні звірства у Бучі й інших містечках на Київщині. Ймовірно, російські військові виконували конкретну програму.

Дії окупантів схожі на ті, які відбувались у 2000 році. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра юстиції, експредставник України в ЄСПЛ Іван Ліщина.

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"Я більш ніж упевнений, що це (злочини на Київщині – 24 канал) не була особиста ініціатива", – наголосив Ліщина.

Дії окупантів – частина процедури

Можливо, таку процедуру виписали в якихось секретних документах, або це якась традиція, яку передають від одного командувача до іншого. Однак такі дії – частина процедури.

Вони (окупанти – 24 канал) просто виконували якусь програму,

– наголосив радник міністра юстиції.

За його словами, варто утворити спеціальний міжнародний кримінальний суд за прикладом Югославського трибуналу.

"Це правильний шлях"

Він би взяв на себе функціонал – розглядати конкретні справи, конкретну відповідальність, виконавців чи тих, хто віддавав накази.

"Це правильний шлях, який містить міжнародне розслідування спеціальними установами, залучення іноземних лабораторій, експертів", – пояснив Ліщина.

Наскільки Україні вдасться це реалізувати – питання політичне. Однак такий розвиток подій точно не є неможливим.

Можна реалізувати збір доказів про злочини Росії

Як зауважив Ліщина, потрібно доводити відповідальність кожного злочинця окремо. Для цього існує відповідна процедура, збір доказів.

Це не щось неймовірне чи те, що не можна реалізувати,

– наголосив він.

В ідеалі збір доказів повинен відбуватися за допомогою міжнародних слідчих та експертів, щоб бути впевненим, що процес проводять незалежні структури.

"Аби Росія потім не говорила, ніби Україна все підробила", – додав експредставник України в ЄСПЛ.

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