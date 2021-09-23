Просто закинули в машину, – лідер руху SaveФОП розповів деталі свого затримання під Радою

У Києві правоохоронці затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича під час мітингу під Верховною Радою. Чоловіка тримали у Печерському РУВС до приходу адвоката.

Наразі Доротич вже повернувся на мітинг. Він розповів, що затримали його незаконно.

Важливо Біля Ради поліція затримала лідера руху SaveФОП: фото з місця події

Як відомо, Доротич та інші активісти намагалися прорватися до Ради через поліцію, однак виникла бійка з правоохоронцями. Після цього лідера SaveФОП затримали.

Мене просто заарештували. Закинули в машину, всупереч моїй волі й завезли до Печерського РУВС. Коли прибув адвокат, вони сказали, що я вільний,

– розповів Доротич.

Він додав, що після звільнення вони разом з адвокатом терміново поїхали в ДБР. Там вони написали заяву на поліцію за незаконне, за їхніми словами, затримання.

Що передбачають ці документи

законопроєкт №3853-1 про внесення змін до Податкового кодексу щодо впровадження щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій;

для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій; законопроєкт №3993 щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

На 23 вересня був призначений розгляд законопроєктів щодо Податкового кодексу. Протестувальники вийшли на акцію з вимогою схвалити документи №3853-1 та №3993.

Бійка під Верховною Радою / Фото "Апостроф"