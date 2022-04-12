Просто зараз російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, – Подоляк

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у твіттер розповів – чим росіяни прийшли "допомагати".

Згідно з дописом, Михайло Подоляк пригадав, що Росія заявляє нібито її мета в Україні – "захистити людей на Донбасі".

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"Просто цієї миті російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?", – написав Подоляк.

Що відомо про мобільні крематорії

Російські військові 6 квітня привезли до Маріуполя мобільні крематорії. Після міжнародного розголосу різні у Бучі, вони хочуть замести сліди своїх звірств.

До теми дивіться відео з постраждалими від ймовірної хіматаки в Маріуполі: