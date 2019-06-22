Просто взяв і вбив, руками: Тарасов зізнався у нападі на Дарію Лук'яненко – відео

Підозрюваний у вбивстві Дарії Лук'яненко Микола Тарасенко зізнався у нападі на 11-річну дівчинку. У суді він розповів, як завів дитину у свій будинок, та як вбивав її.

Частину відеозізнання Тарасова оприлюднила поліція Одеської області. За словами підозрюваного, він вбив дівчинку через 15-20 хвилин після того, як вона прийшла на його подвір'я.

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Побачив на базарі. Коли йшла вона з базару, я її завів в хату. Убив в хаті. Просто взяв і вбив. Руками,

– розповів Тарасов.

Зізнання Тарасова у вбивстві Дарії Лук'яненко: відео

На відео показано, як 20 червня з підозрюваним проводили слідчий експеримент на місці злочину – у його будинку в Іванівці. Хлопець був одягнений у бронежилет і його охороняв посилений конвой правоохоронців, аби місцеві не вчинили над ним самосуд.

Також опубліковані моменти з засідання суду, який 21 червня визначив Тарасову запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Йому висунули обвинувачення одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу: "Викрадення", "Замах на зґвалтування неповнолітнього", "Вбивство" та "Наруга над тілом". За скоєні злочини Тарасову загрожує довічне ув'язнення.

Зауважимо, Тарасов зізнався у вбивстві дівчинки як тільки його затримали. Він розповів, що спочатку душив Дарію в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.

Водночас, у поліції розповіли, що у день вбивства підозрюваний побачив дитину на ринку. Згодом Тарасов пішов додому та дочекався, коли дівчина буде йти повз його будинок. Тоді зловмисник затягнув дитину до себе у двір, а потім у будинок, де роздягнув і намагався зґвалтувати. Коли вона почала чинити опір – став душити дитину, наніс їй ушкодження або ножем, або шилом, зв'язав скотчем ноги і прив'язав до них камені, щоб тіло не могло випливти на поверхню. На голову Дарії він надів пакет і теж замотав його скотчем, щоб вона не могла дихати, і скинув в вигрібну яму.

Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку. Дарію шукали 6 днів і знайшли мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює.



Офіційною причиною смерті дитини стала колото-різана рана шиї.



21 червня дівчинку поховали у рідному селі в закритій білі труні. На похорон Дарії прийшли рідні, близькі та багато жителів села. Поліція ж у цей день вимушена була взяти під посилену охорону будинок ймовірного вбивці Миколи Тарасова.