Просування росіян на Донеччині, складна ситуація на Курщині: огляд фронту від ISW

Російські військ просуваються поблизу Кремінної, Сіверська та Торецька. Водночас у Курській області через погоду можливість ведення бойових дій як для українських військ ускладнилась.

Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, аналітики розповіли про актуальну ситуацію на усіх напрямках фронту станом на 17 жовтня.

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Зазначають, що через погану погоду стає складнішим просування маханізованої техніки війск росіян та ЗСУ на "українському плацдармі" в Курській області.

Ситуація на Курщині

Росіяни атакують невеликими групами піхоти на бойових машинах-амфібіях. Імовірно, погані погодні умови, можуть сприяти контратакам Росії в регіоні.

Аналітики цитують українського військового, який перебуває на Курщині, який зазначив, що наразі співвідношення між українською та російською живою силою становить 1 до 5 військовослужбовців. При цьому, ЗСУ продовжують атакувати. Втім, брак живої сили та проблеми з координацією, через відсутність зв'язку – відчутні.

Однак, він сумнівається, що російські війська почнуть штурм Суджі найближчими тижнями чи місяцями, адже погана погода ускладнює просування і росіян.

ISW пише, що дощові умови ускладнюють бойові дії для обох сторін у Курській області, та що війська країни-агресора все більше покладаються на артилерійський вогонь.

Війська Росії нещодавно просунулися на західному боці "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри від 16 жовтня свідчать, що вони просунулися на схід від Любимівки та на заході населеного пункту Зелений Путь. Крім того, війська Росії просунулися в полях на північний захід від Кругленого.

Українські військовослужбовці, які воюють у Курській області, 16 жовтня повідомили, що наразі російські та українські сили ведуть бої за Ольговку та Новоіванівку, які частково перебувають під контролем ЗСУ.

Російські та українські війська ведуть бойові дії поблизу кількох населених пунктів, зокрема, Толстого Лугу, Любимівки, Зеленого Путі, Нижнього Клину, Малої Лохні та Новоіванівки, де тривають зіткнення. Крім того, повідомляється про бойові дії поблизу Ольговки, Руського Поріччя, Нижньої Паровиці, Нечаєва і Плехового, зокрема, в околицях Руської Конопельки і Фанасєєвки.

15 та 16 жовтня російські та українські війська вели обмежені позиційні бої в районі Глушкова, без значного просування вперед.

Військовий командир, пов'язаний з Кремлем, стверджував, що зіткнення відбуваються на північній околиці Нового Путі. Однак, як наголосили в ISW, наразі немає жодних доказів, які б підтверджували, що російські війська взяли село під контроль.

Інший російський блогер заявив, що їх війська захопили пункт пропуску "Костянтинівка" на міжнародному кордоні між Курською та Сумською областями.

Бої в Курській області / Інфографіка ISW

Схід України – Харківська область

За повідомленням Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України, українські війська досягли значних успіхів на півночі Харківської області. 15 жовтня підрозділи ГУР успішно зачистили 400-гектарну лісову ділянку на північ від Липців. Однак Інститут дослідження війни (ІДВ) ще не підтвердив точне місцезнаходження цього лісу.

Також в ході операції розвідувальним підрозділам вдалося знищити три російські мотострілецькі батальйони, а також загін "Штурм" і розвідувальну роту 7-го мотострілецького полку.

Росіяни наступали поблизу Вовчанська та Стариці 15 і 16 жовтня, але не досягли успіхів.

Луганська область

Російські військові підрозділи просунулися на північний захід від Сватового, згідно з геолокаційними даними від 12 жовтня. Війська ворога просунулися на схід вздовж штурмової лінії в напрямку Кругляківки.

Хоча російське військове командування стверджує, що їхні війська досягли подальшого прогресу на східних і південно-східних околицях Колісниківки, Інститут дослідження війни (ISW) не підтвердив ці заяви.

Крім того, російський блогер повідомив, що російські війська посилюють наступальні дії проти українських позицій поблизу Колісниківки.

15 та 16 жовтня з'явилися повідомлення про просування російських військ у кількох ключових місцях на сході України, включаючи райони Кучерівки та Петропавлівки, а також Новоосинове, Глушківку, Піщане, Лозову, Кругляківку, Колісниківку та Вишневе.

Військові аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, взяли під контроль Невське та значну частину Макіївки, які розташовані на північний захід від Кремінної.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що після захоплення Невського російські війська, схоже, намагаються розширити свої операції на захід через річку Жеребець у напрямку Новолюбівки, а також на південь у напрямку Новосадове. Ситуація залишається нестабільною, оскільки обидві сторони продовжують проводити стратегічні маневри.

За словами Машовця, росіяни захопили Макіївку, форсували річку Жеребець у цьому районі та закріпилися на плацдармі розміром з роту на правому березі річки Жеребець.

Аналітики Інституту дослідження війни повідомляють про появу російських військ у західній частині Макіївки, розташованій на західному березі річки Жеребець. Однак підтвердження щодо їх присутності в крайній південно-західній частині населеного пункту залишається неперевіреним.

15 та 16 жовтня російські війська активізували наступальні дії в районах Греківки, Макіївки та Невського, зосередившись на ділянках поблизу Тернів, Торського та Зарічного.

У своїй нещодавній оцінці військовий аналітик Машовець зазначив, що російські війська готуються до посиленого наступу в районі Кремінної. Однак він застеріг, що цим силам може завадити відсутність достатніх резервів для ведення тривалих та інтенсивних операцій.

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) відзначають, що станом на кінець вересня російські війська активізували свої спроби просунутися до річки Оскіл вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Незважаючи на цю підвищену активність, резерв у кількості близько 7 000 осіб може обмежити ефективність і стійкість їхніх наступальних маневрів у районі Кремінної.

Донецька область

Російські військові досягли нещодавніх успіхів у районі Сіверська, а оприлюднені 16 жовтня геолокаційні дані підтверджують їхнє просування на північ від Верхньокам'янського.

15 жовтня речниця Луганського угруповання Збройних сил України повідомила, що українські війська успішно відбили механізовану атаку російських військ, чисельністю до взводу, на Сіверському напрямку.

16 жовтня російські військові сили просунулися вперед у районі Часового Яру, проте не було підтверджено жодних змін на існуючій лінії фронту.

Крім того, російські війська розпочали наступальні маневри в районах Калинівки, Ступочки та Предтечиного.

Російський військовий командир заявив, що Збройні сили України ефективно відбивають атаки на південний схід від Часового Яру. Це твердження пролунало всупереч заявам про те, що російські війська утримують вогневий контроль над ключовими українськими шляхами постачання в районі міста.

Ворожі війська просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри від 15 і 16 жовтня підтвердили просування у східній частині Торецька та в західній частині Дружби.

Росіяни також продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але просування не мали.

16 жовтня Міністерство оборони Росії повідомило про захоплення Красного Яру, розташованого на південний схід від Покровська. Крім того, російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на південний захід від Селидового.

Однак експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що немає жодних візуальних доказів, які б підтверджували ці твердження.

Війська ворога продовжували атаки в районі Промінь та Миролюбівки, біля Новотроїцького, Красного Яру, Селидового, Крутого Яру, Цукуриного, Зоряного, Желане Друге, Ізмайлівки, Новодмитрівки, Гірника, Новоселидівки та Кремінної Балки 15 і 16 жовтня.

Українська бригада, яка діяла на Курахівському напрямку, 15 жовтня опублікувала кадри, на яких ЗСУ відбивають механізовану атаку росіян принаймні у взвод у невизначеному районі на Курахівському напрямку.

Український військовий, який діяв у цьому районі, заявив, що ЗСУ відбили російський механізований штурм розміром у взвод і посилений російський механізований штурм вранці 16 жовтня на невизначених ділянках Курахового напрямку.

15 та 16 жовтня російські війська здійснили атаки на південний захід від Донецька, зокрема поблизу Вугледара, але не повідомили про значне просування вперед.

Російське військове командування стверджувало, що їхні війська просунулися на захід від Водяного і в районі Золотої Ниви. Тим часом, поблизу Золотої Ниви та Богоявленки, розташованих на північний захід від Вугледара, продовжувалися зіткнення.

Крім того, російські окупанти намагалися просунутися вперед поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями, зокрема в районі Роздольного, але так само не досягли помітних успіхів.

"Південна вісь"

Російські війська розпочали атаки на заході Запорізької області поблизу Малої Токмачки 15 та 16 жовтня, але не змогли досягти значного прогресу.

15 жовтня російський військовий командир заявив, що війська почали наступ у напрямку північного Кам'янського. Однак Інститут дослідження війни (ISW) повідомив про відсутність візуальних доказів, які б підтверджували цю заяву.

Командир зазначив, що різниця у висоті між Кам'янським і Дніпровським водосховищами на сході перешкоджає просуванню російських військ у цьому районі.

Російський блогер повідомив, що сильні дощі в Запорізькій області призвели до значного затоплення російських окопів. Ці несприятливі погодні умови створили проблеми з транспортуванням боєприпасів і матеріалів на лінію фронту, що ускладнює логістику для російських військ.

Війська Росії 15 і 16 жовтня атакували на лівобережжі Херсонської області, але не мали підтвердженого просування.

16 жовтня російський "воєнкори" заявив, що їх армія начебто відбила рейд українських військ на окуповану Росією Кінбурнську косу в ніч проти 16 жовтня. Проте експерти ISW не мають цьому доказів.