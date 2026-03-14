Ключовий фактор: комбат пояснив, що дозволило Росії просуватися на початку 2026 року

Цього року зима була особливо морозною і сніжною. Погода часто грала не на користь українських захисників.

Постійні снігопади, дощі, морози та загалом погані погодні умови значно ускладнювали ситуацію на полі бою. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади Михайло Трач.

Як зима впливала на бойові дії?

Зима – найскладніший етап, і за весь час, що я на фронті – ця зима була найважча,

– наголосив військовий.

Завдяки поганій погоді окупанти, маючи більшу кількість особового складу, могли приховано переміщати підрозділи.

Через негоду українські сили не мали достатньої переваги в аеророзвідці, тому виявляти переміщення противника та визначати його плани було важко.

За словами комбата, ворог також отримував можливість налагоджувати забезпечення тилів і підтягувати значну кількість військових, яких використовували для проривів.

Трач зазначив, що більшість просувань російських військ цієї зими відбувалися саме під прикриттям негоди. Він додав, що після стабілізації погоди стане зрозумілішою реальна ситуація на фронті – де саме перебуває противник і де йому вдалося закріпитися.

Трач наголосив: робити остаточні висновки щодо просування ворога поки зарано, адже українські сили ще не продемонстрували повністю свої можливості.

Чого Росія досягла на фронті упродовж зими?