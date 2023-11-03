Сили оборони просуваються на Донеччині та відбили пів сотні атак: карта бойових дій

Протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень. Окупанти здійснили десятки атак та вели штурмові дії на кількох напрямках.

Загалом, за даними Генштабу, росіяни завдали 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про ситуацію на полі бою, як змінилась карта фронту станом на 3 листопада – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Ситуація з наступом

Українські війська просунулися в районі Бахмута та продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, підтвердили в Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначають, що ЗСУ продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута і досягли успіхів. Геолоковані кадри, показали, що українські війська просунулися далі на Північний Схід від залізничної лінії в районі Кліщівки (7 кілометрів на Південний Захід від Бахмута.

Кліщіївка на карті:

2 листопада російські війська провели наступальні операції на Захід і Південний Захід від Донецька, але не досягли значних успіхів.

Натомість російські війська вели наступ на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, в районі Авдіївки, на Захід та Південний захід від Донецька, на Заході Донецька та Сході Запорізької області, а також на Заході Запорізької області та на деяких ділянках просунулися вперед .

Зазначають, що нерегулярні війська окупантів продовжують формувати нові штурмові загони та активізували вербування, пропонуючи новобранцям напівнезалежність від міністерства оборони Росії.

Ситуація на усіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут захисники відбили 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області.

Водночас, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили близько 10 атак ворога.

Авдіївка на карті:

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Пречистівки та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Удари ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.