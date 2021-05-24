Протасевичу допоможе будь-який тиск на режим Лукашенка, – білоруський опозиціонер

Європейський Союз може ввести нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка через безпрецедентне заоттримання журналіста Романа Протасевича. Наразі світова спільнота має всі необхідні інструменти, аби тиснути на чинну владу в Білорусі.

Таким чином європейські країни можуть допомогти затриманому ексредактору телеграм-каналу NEXTA і його дівчині. Про це розповів відповідальний за питання юстиції Народного антикризового управління Білорусі Михайло Кирилюк.

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Він повідомив, що максимальний термін, який загрожує Роману Протасевичу – 15 років. Втім це лише, якщо згідно з тими статтям, які йому інкримінують в Білорусі. Але йому насамперед загрожує те, що він перебуває під чинною владою, яка не керується законом.

Відтак загроза життю блогера зберігається, доки режим Лукашенка перебуває при владі. "Я думаю, допоможе зараз будь-який тиск, будь-які звернення. Все, що можливо зробити – все потрібно робити в цьому напрямку", – наголосив опозиціонер.

Мовиться не лише про внутрішню проблему Білорусі, – Кирилюк

На думку Михайла Кирилюка, поки що реакції інших країн на цю ситуацію – недостатньо. До того ж мовиться не лише про внутрішню проблему Білорусі, адже під загрозу були поставлені життя понад 100 громадян з більше ніж 18 держав.

Те, що ми бачимо – це свідомо неправдиве повідомлення про небезпеку. І це порушення Міжнародної повітряної конвенції 1971 року. Далі все буде залежати від того, наскільки справді європейські політики хочуть захистити життя не тільки білорусів, а й своїх громадян,

– заявив він.

І додав, члени Народного антикризового управління хотіли б бачити чіткі й жорсткі кроки, спрямовані на економічну ізоляцію чинного режиму. Адже все, що робить зараз уряд – послідовно руйнує економіку Білорусі.

"Тому будь-які санкції, які дозволять чинну владу змінити в максимально короткі терміни, для білоруської економіки принесуть тільки користь в довгостроковій перспективі", – підсумував він.

Михайло Кирилюк прокоментував затримання журналіста Романа Протасевича:

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