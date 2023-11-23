Заказнику "Протасів Яр" присвоїли ім'я Романа Ратушного: у Київраді всі проголосували "За"
Джерело:hromadske
Київська міська рада 23 листопада проголосувала за важливе рішення. Воно передбачає присвоєння заказнику "Протасів Яр" імені українського захисника й активіста Романа Ратушного.
Це підтвердила депутатка Київради Ксенія Семенова у коментарі hromadske. Також на сторінці організації "Захистимо Протасів Яр" з'явився допис. У ньому йдеться, що за відповідне рішення віддали 76 голосів, а проти не голосував ніхто.
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Все ще тривають суперечки щодо статусу "Протасового Яру"
Дякуємо київській міській владі за це рішення. Воно давно назріло. Будемо боротись далі за те, щоб "Протасів Яр" ще довго нагадував наступним поколінням киян про Романа,
– йдеться в повідомленні організації.
Водночас у ньому зазначили, що все ще тривають суперечки щодо статусу "Протасового Яру" як заказника.
Роман Ратушний за життя боровся проти забудови "Протасового Яру". Він був громадським активістом, котрий від початку повномасштабного вторгнення пішов боронити рідну країну. На жаль, Роман віддав своє життя 9 червня 2022 року під Ізюмом.
Роман Ратушний очолював ініціативу "Захистимо Протасія Яр". Після його загибелі громадська організація продовжує вести свою діяльність.
Зауважимо, що міський голова Віталій Кличко під час прощання з активістом Романом Ратушним пообіцяв залишити "Протасів Яр" зеленою зоною у пам'ять про захисника.
Що відомо про Романа Ратушного
- Він був одним зі студентів, котрого на Майдані у 2013 році побили силовики. Він – син відомої письменниці Світлани Поваляєвої.
- Роман Ратушний був громадським активістом, котрий опікувався питанням збереження урочища "Протасів Яр" у Києві. Він і заснував ГО "Захистимо Протасів Яр".
- Власне, ця організація вела боротьбу проти забудови паркової зони у Києві багатоповерхівками. КМДА у 2020 році завдяки активістам повернула "Протасовому Яру" статус зеленої зони. А вже у жовтні 2020 року дозвіл на забудову у ньому суд виявив неправомірним.
- Під час повномасштабного вторгнення Роман Раштуний став воїном-добровольцем, розвідником 93 окремої механізованої бригади "Холодний яр".
- Зауважимо, що ГО "Захистимо Протасів Яр" у пам'ять про Романа Рашутного започаткувала фестиваль "Протасів Яр". Він тривав у столиці з травня до вересня 2023 року. А його гаслом стали слова Романа: "Ніколи нічого не бійтеся".