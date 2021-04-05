Протести проти локдауну в Полтаві: підприємці бояться удару по бізнесі – фото

У Полтаві зранку 5 квітня працівники ринків вийшли на акцію протесту проти посилення карантину. Вони вважають, що карантин передусім вдарить по малому та середньому бізнесу. Це вже не перший їхній протест.
Джерело:"Зміст"
Здебільшого прийшли люди, які працюють на ринках Полтави. Напередодні їм заборонили працювати в період посиленого карантину.
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Детальніше про акцію протесту
Продавці непродовольчих ринків міста обурились тим, що отримають черговий удар по своєму бізнесу. Також вони – невдоволені, бо не зможуть претендувати на допомогу від Уряду, оскільки не перебувають у червоній зоні карантину.
Підприємці на мітингу під Полтавською ОДА / Фото "Зміст"
Що було тижнем раніше
- Ці ж люди виходили мітингувати під Полтавську ОДА 1 квітня. Тоді виявилось, що в місті посилять карантин і без занесення до червоної зони.
- Підприємці переконували, що готові працювати з дотриманням усіх протиепідеміологічних обмежень.
- Також протестувальники зазначали, що через карантин на ринку так чи інакше мало людей.
- Керівництво ОДА повідомило, що зупинка роботи ринків наразі необхідна, щоб зменшити кількість інфікування коронавірусом.
Полтавські підприємці на мітингу 1 квітня / Фото "Зміст"