Протести проти локдауну в Полтаві: підприємці бояться удару по бізнесі – фото

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У Полтаві зранку 5 квітня працівники ринків вийшли на акцію протесту проти посилення карантину. Вони вважають, що карантин передусім вдарить по малому та середньому бізнесу. Це вже не перший їхній протест.

Джерело:

"Зміст"

Здебільшого прийшли люди, які працюють на ринках Полтави. Напередодні їм заборонили працювати в період посиленого карантину.

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Детальніше про акцію протесту

Продавці непродовольчих ринків міста обурились тим, що отримають черговий удар по своєму бізнесу. Також вони – невдоволені, бо не зможуть претендувати на допомогу від Уряду, оскільки не перебувають у червоній зоні карантину.


Підприємці на мітингу під Полтавською ОДА / Фото "Зміст"

Що було тижнем раніше

  • Ці ж люди виходили мітингувати під Полтавську ОДА 1 квітня. Тоді виявилось, що в місті посилять карантин і без занесення до червоної зони.
  • Підприємці переконували, що готові працювати з дотриманням усіх протиепідеміологічних обмежень.
  • Також протестувальники зазначали, що через карантин на ринку так чи інакше мало людей.
  • Керівництво ОДА повідомило, що зупинка роботи ринків наразі необхідна, щоб зменшити кількість інфікування коронавірусом.


Полтавські підприємці на мітингу 1 квітня / Фото "Зміст"

Зверніть увагу! У Полтавській області вирішили посилити карантинні обмеження 30 березня. Від 3 квітня там заборонено роботу ресторанів, торгових центрів, розважальних закладів і непродовольчих ринків. Також у місті заборонили відвідування більшості навчальних закладів.