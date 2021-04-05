Протести проти локдауну в Полтаві: підприємці бояться удару по бізнесі – фото

У Полтаві зранку 5 квітня працівники ринків вийшли на акцію протесту проти посилення карантину. Вони вважають, що карантин передусім вдарить по малому та середньому бізнесу. Це вже не перший їхній протест.

Здебільшого прийшли люди, які працюють на ринках Полтави. Напередодні їм заборонили працювати в період посиленого карантину.

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Детальніше про акцію протесту

Продавці непродовольчих ринків міста обурились тим, що отримають черговий удар по своєму бізнесу. Також вони – невдоволені, бо не зможуть претендувати на допомогу від Уряду, оскільки не перебувають у червоній зоні карантину.



Підприємці на мітингу під Полтавською ОДА / Фото "Зміст"

Що було тижнем раніше

Ці ж люди виходили мітингувати під Полтавську ОДА 1 квітня. Тоді виявилось, що в місті посилять карантин і без занесення до червоної зони.

Підприємці переконували, що готові працювати з дотриманням усіх протиепідеміологічних обмежень.

Також протестувальники зазначали, що через карантин на ринку так чи інакше мало людей.

Керівництво ОДА повідомило, що зупинка роботи ринків наразі необхідна, щоб зменшити кількість інфікування коронавірусом.



Полтавські підприємці на мітингу 1 квітня / Фото "Зміст"