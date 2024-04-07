Яка країна – такий і протест: в Росії відбувся бунт "порожніх каструль"

У Росії 6 квітня пройшли масові бунти "порожніх каструль". Дружини мобілізованих вийшли на новий рівень та організували "протест", не виходячи з дому.

У суботу, 6 квітня, в деяких містах Росії жінки провели акцію з порожніми каструлями. Вони калатали у них ложками, щоб мобілізація припинилася.

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Росія задзвеніла порожніми каструлями

Акцію організував рух дружин мобілізованих "Шлях додому". Назвали цей протест доволі специфічно – "Марш порожніх каструль". Звісно, маршу ніякого не відбулось, оскільки для цього необхідно вийти з дому.

Жінки висували каструлі з вікон та балконів й калатали ними з дому, даруючи сусідам незабутні емоції.

Бунт порожніх каструль в Росії: дивіться відео

Чого "вимагали" учасниці акції

На перший погляд, може здатися, що учасники "Маршу порожніх каструль" протестують проти денного сну своїх сусідів та тихого дозвілля. Однак все значно "серйозніше".

Калатаючи по каструлях, учасники акції прагнули змусити владу підписати указ про завершення режиму мобілізації в Росії, щоб тим самим "звільнити людей з мобілізаційного рабства" і не допустити нових хвиль мобілізації.

Калатання в каструлі повинно було розпочатися о 17:00 за місцевим часом, який у кожному з 11 часових поясів Росії різний.

Найскладніше – це почати. А далі задзвенить вся країна,

– пишуть російські активістки.

Проведення акції без виходу на вулиці організатори "Маршу порожніх каструль" пояснили мотивами безпеки для учасників.

Поки росіяни калатають каструлями, Кремль брязкає зброєю і проводить підготовку до масштабної мобілізації. Відомо, що до 1 червня 2024 року Кремль хоче мобілізувати 300 тисяч військових.