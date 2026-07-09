Решетилова та Буданов прокоментували конфлікт із ТЦК у Львові

Військова омбудсменка Ольга Решетилова відреагувала на конфлікт у Львові на Сихові, де виникла сутичка між цивільними та працівниками ТЦК. Вона заявила, що не братиме участі в ефірах, де тему мобілізації розглядають лише через призму прав людей, які уникають служби.

Решетилова наголосила, що відповідальність за ситуацію лежить не лише на суспільстві, а й на владі, політиках та інформаційному середовищі. Ситуацію прокоментував й Кирило Буданов.

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Що сказала омбудсменка про конфлікт із ТЦК у Львові?

Решетилова заявила, що не планує давати коментарі журналістам щодо конфлікту на Сихові у Львові, якщо основний акцент у питаннях буде лише на діях працівників ТЦК. За її словами, протягом останнього року вона відмовлялася від інтерв’ю медіа, які, на її думку, висвітлювали тему мобілізації переважно через проблеми людей, які не перебувають у війську.

Решетилова наголосила, що питання мобілізації потребує системного перегляду.

Однозначно уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки та потребами війська. Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації,

– сказала посадовиця.

Вона додала, що для змін недостатньо лише політичної волі – потрібна також підтримка суспільства. Водночас омбудсменка розкритикувала політиків і посадовців, які використовують тему мобілізації для власного піару.

Окремо Решетилова звернулася до представників медіа, блогерів та інфлюенсерів, закликавши їх оцінити власний внесок у формування суспільного ставлення до військових і працівників, які забезпечують мобілізаційні процеси.

Чи не відчуваєте ви краплину власної відповідальності за перекіс інформаційного простору у бік інтересів людей, які не у війську? Чи розумієте ви, куди веде нагнітання ненависті до ТЦК, поліції, людей, які здійснюють мобілізаційні заходи, без яких ми дуже скоро побачимо ворога на порозі наших будинків?

– сказала вона.

Військова омбудсменка також звернулася до українських захисників, які могли болісно сприйняти кадри з конфліктів навколо ТЦК. Вона зазначила, що такі ситуації не мають виправдання, але наголосила: більшість українців продовжують підтримувати військових.

"Дорогі військовослужбовці, я не уявляю, як вам важко і боляче бачити ці кадри. Вибачте. Цьому немає виправдання. Я просто хочу, щоб ви знали, що людей, які вдячні вам за службу, які знають, яку ціну платите ви та ваші сім’ї за наше життя, – більше. Незрівнянно більше. І ми поруч", – підсумувала омбудсменка.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов також відреагував на конфлікт за участю працівників ТЦК у Львові.

Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові,

– заявив Буданов.

Нагадаємо, увечері 8 липня у львівському мікрорайоні Сихів стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК під час заходів з оповіщення. За попередньою інформацією очевидців, конфлікт розпочався після того, як працівники нібито затримали двох чоловіків, одного з яких відвезли до районного центру комплектування.

Біля службового автомобіля зібралися люди, які вимагали відпустити іншого чоловіка, що перебував у машині. У мережі повідомляли, що під час інциденту автомобілю ТЦК пошкодили бампер, прокололи шини та намагалися його перекинути.

Після опівночі 9 липня у Львівській ОВА повідомили про проведення наради з правоохоронцями через ситуацію на Сихові. Очільник області Максим Козицький заявив, що всіх осіб, які могли вчиняти правопорушення або перешкоджати роботі військовослужбовців, мають встановити та притягнути до відповідальності.

Водночас Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що військовозобов’язаного чоловіка, через якого виник конфлікт, направили для проходження військово-лікарської комісії. Також у відомстві зазначили, що проведуть службове розслідування щодо правомірності дій під час оповіщення.