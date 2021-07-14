Протест силовиків-ветеранів переріс у штурм Верховної Ради: відео
Джерело:24 канал
Під стінами парламенту розпочалася масова акція протесту ветеранів силових структур. Вони вимагають невідкладного перерахунку пенсій.
Протестувальники прибули з різних регіонів України й зібралися біля Верховної Ради зранку 14 липня. Між ними та поліцейськими відбулися сутички.
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Учасники акції хотіли, аби до них вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков. Цього не сталося, тож вони прорвали металевий паркан й прорвалися до Ради.
На відео видно, як одного з правоохоронців потягнули в натовп. Поліція діалогу створила коридор й намагається не впускати мітингувальників в будівлю парламенту.
Протест силовиків-ветеранів під парламентом: дивіться відео 24 каналу
Штурм припинили, натомість перекрили Грушевського
Згодом частина протестувальників відійшли на вулицю Грушевського в напрямку готелю "Київ", де часто живуть та зупиняються народні депутати.
Що відбувається під парламентом / Фото 24 каналу (Артур Зайонц)
За інформацією Інтерфакс-України, ветерани силових структур мають намір пікетувати не лише біля парламенту, але й під будівлями Кабміну та Офісу Президента.
Що цьому передувало
- Раніше Володимир Зеленський звернувся до Кабміну щодо пенсій військовим пенсіонерам. Він вимагав вжити заходів для відновлення справедливості у виплатах. Мовляв, питання про відповідну індексацію досі неврегульоване.
- Все через те, що зміни до закону про індексацію доходів, ухвалені ще у 2017 році, були недосконалими. Тому між новими пенсіями та призначеними до 2018 року утворилася суттєва різниця.