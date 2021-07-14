Протест силовиків-ветеранів переріс у штурм Верховної Ради: відео

Під стінами парламенту розпочалася масова акція протесту ветеранів силових структур. Вони вимагають невідкладного перерахунку пенсій.

Протестувальники прибули з різних регіонів України й зібралися біля Верховної Ради зранку 14 липня. Між ними та поліцейськими відбулися сутички.

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Учасники акції хотіли, аби до них вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков. Цього не сталося, тож вони прорвали металевий паркан й прорвалися до Ради.

На відео видно, як одного з правоохоронців потягнули в натовп. Поліція діалогу створила коридор й намагається не впускати мітингувальників в будівлю парламенту.

Протест силовиків-ветеранів під парламентом: дивіться відео 24 каналу

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Згодом частина протестувальників відійшли на вулицю Грушевського в напрямку готелю "Київ", де часто живуть та зупиняються народні депутати.

Що відбувається під парламентом / Фото 24 каналу (Артур Зайонц)



За інформацією Інтерфакс-України, ветерани силових структур мають намір пікетувати не лише біля парламенту, але й під будівлями Кабміну та Офісу Президента.

Що цьому передувало