На протестах антивакцинаторів у Литві трапилися сутички: є постраждалі – відео
Джерело:LRT
Протести антивакцинаторів біля будівлі парламенту Литви вийшли з-під контролю. Правоохоронці застосовували проти активістів сльозогінний газ.
Протестувальники кидали петарди
Силовики придушили протест близько 2 години ночі 11 серпня. Про це заявив начальник головного комісаріату поліції Вільнюса Саулюс Гагас.
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Під час сутичок демонстранти кидали у силовиків каміння, пляшки та навіть вибухові засоби.
Пролунали 2 вибухи. Під час огляду місця події співробітники виявили, що не розірвалися петарди. Перед тим в офіцерів кидали піротехнічні вироби,
– розповів Гагас.
Що відомо про постраждалих
- На протесті силовики затримали 26 людей, деякі з них були п'яні.
- Внаслідок сутичок постраждали 10 поліцейських.
Сутички протестувальників та силовиків у Литві / Фото LRT
До протестувальників у Литві застосували сльозогінний газ: відео
Ввечері на протесті залишилися близько 200 людей. Вони намагалися заблокували входи до будівлі парламенту. Через це силовики застосували сльозогінний газ. Частину демонстрантів повалили на землю.
Дивіться відео протестів у Литві:
Протест антивакцинаторів у Литві вийшов з-під контролю / Фото LRT
Чому люди протестують
- Сейм Литви у першому читанні схвалив законопроєкт, який передбачає обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів, медиків та соціальних працівників. Працівників цих професій можуть звільнити з роботи, якщо вони не вакцинуються до 1 жовтня.
- Частина населення обурилася такими обмеженнями для невакцинованих. Люди вимагають відставки парламенту, скасування "паспорту можливостей", а також припинення режиму надзвичайної ситуації.
- 10 серпня на протест у Вільнюсі вийшли близько 5 тисяч людей.