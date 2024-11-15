Масові мітинги в Абхазії: протестувальники прорвалися в будівлю парламенту

У самопроголошеній республіці Абхазія тривають мітинги проти інвестиційної угоди Сухумі з Москвою, яку планували ухвалити 15 листопада. Протестувальники прорвалися в будівлю парламенту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ехо Кавказу".

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Протести в Абхазії 15 листопада

У мережі зазначають, що протестувальники встановлюють контроль за всім комплексом урядових будівель самопроголошеної республіки Абхазія. Також пишуть, що "частина силових підрозділів із народом".

Протестувальники прорвалися в будівлю парламенту: дивіться відео

ЗМІ повідомляють, що адміністрація "президента" готує документ про відкликання з парламенту інвестиційної угоди з Росією.

Втім, протестувальники заявили, що мають намір залишатися в урядовому комплексі до відставки Аслана Бжанія.

Протестувальники вже в будівлі: дивіться відео

Коротка довідка. Угода про інвестиційну діяльність між Абхазією та Росією надає російським фірмам право інвестувати в будівельні проєкт. "Уряд" розглядає цей проєкт нібито як "стимул для місцевої економіки". Однак, його противники вважають договір здачею інтересів Абхазії.